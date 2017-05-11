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Filipinler'de BİÖS'e operasyon, 31 ölü
Filipinler'de BİÖS'e operasyon, 31 ölü

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 31 isyancı öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in güneyinde barış görüşmelerine karşı çıkan Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) ile ordu arasında 6 gündür süren çatışmalarda en az 31 isyancı öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre 6. Piyade Sözcüsü Yüzbaşı Arvin John Encinas, Mindanao Adası'ndaki Maguindanao kentinde cumartesi gecesinden bu yana BİÖS'e karşı havadan ve karadan ağır top ve silahlarla desteklenen operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonlarda en az 31 isyancının öldürüldüğünü kaydeden Encinas, ölen isyancıların örgüt tarafından gömüldüğünü, bu nedenle cesetlerin bulunamadığını ve kesin ölü sayısının bilinmediğini söyledi.

Öte yandan yerel insani yardım kuruluşu yetkilisi Myrna Jo Henry yaptığı açıklamada, 6 gündür süren çatışmalar nedeniyle 24 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao’ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasasının nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.

Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.



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