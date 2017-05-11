Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Kosova'nın başkenti Priştine'deki resmi temasları kapsamında, mevkidaşı Haşim Thaçi ile görüştü.
Nishani, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kosova ile Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine değindi.
Her iki ülke insanı için güneşin Batı'dan doğduğunu kaydeden Nishani, AB'ye üyeliğin zorlu bir süreç olduğunu belirtti.
Nishani, ülkesindeki iç siyasi meselelere rağmen AB'ye entegrasyon konusunda uzlaşma olması gerektiğini vurgulayarak, Arnavutluk'taki mevcut siyasi durumun bu sürece yardımcı olmadığını ifade etti.
AB'ye üyelik sürecinin, siyasilerden çok Arnavutluk vatandaşlarının çoğunluğunun kararı olduğuna işaret eden Nishani, halkın kararı olan bu süreçteki tüm zorlukları aşarak üyeliğe doğru yol alacaklarını söyledi.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi de iki ülkenin AB'ye üyelik süreçlerinin hızlandırılması için siyasi ve kurumsal mutabakat bulunmasının önemine işaret ederek, vize muafiyetinin hala gerçekleşmemesinin Kosova’nın kurumsal eksikliği ve AB'nin Kosova ile ilişkilerinden kaynaklandığını ifade etti.
Kosova'daki siyasi krize de değinen Thaçi, "Farklı düşünceler olduğunda biz sadece onları alkışlarız. Avrupalı Arnavutluk, Avrupalı Kosova, Avrupalı Makedonya gibi tek bir hedefi olan farklı siyasi liderlerin, partilerin bu siyasi düşüncelerinin gerçekleşmesini destekleriz." diye konuştu.
THAÇİ'DEN "BÜYÜK ARNAVUTLUK" TEPKİSİ
Thaçi, "Büyük Arnavutluk" iddialarının Belgrad'ın haksız propagandası olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belgrad bunu, kendisinin Batı Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı rolünü meşru kılmak adına yapıyor. Büyük Arnavutluk, Belgrad'ta konuşuluyor, Tiran'da ya da Priştine'de değil. Bunu ilk önce Arnavutları suçlamak için, daha sonra da Hırvatistan'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Kosova'da ve Karadağ'da, istikrarsızlaştırmaya yönelik etkinliklerini meşru kılmak için konuşuyorlar."
Bu arada, ziyareti kapsamında Nishani'ye "Arnavut halkına katkısı ve Kosova'nın uluslararası tanınma süreçlerindeki çabaları" için devlet madalyası takdim edildi.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü
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