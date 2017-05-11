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18:56, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Afrika
16:35, 11 Mayıs 2017 Perşembe

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AB ile Tunus eğitimde iş birliği yapacak
AB ile Tunus eğitimde iş birliği yapacak

Tunus Dışişleri Bakanı el-Cinavi, "Tunuslu öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının birbiriyle iş birliği yaptığı Erasmus programına katılabilecek. Tunuslu öğrencilere Avrupa üniversitelerinde eğitim görmeleri için karşılıklı değişim programlarına katılma imkanı ve burslar verilecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cinavi, Tunuslu gençlerin Erasmus programına katılmasının önünün açıldığını, Avrupa Birliği'nin bin 500 Tunuslu gence burs vereceğini söyledi.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle temasları çerçevesinde Brüksel'de bulunan el-Cinavi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

El-Cinavi, görüşmelerinde özellikle Tunus'taki işsizlik ve genç nüfusun durumuna odaklandığını belirterek, "Tunuslu öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının birbiriyle iş birliği yaptığı Erasmus programına katılabilecek. Tunuslu öğrencilere Avrupa üniversitelerinde eğitim görmeleri için karşılıklı değişim programlarına katılma imkanı ve burslar verilecek." açıklamasında bulundu.

AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komite Başkanı David McElster ile görüşen el-Cinavi, geçen sene Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlığında gerçekleşen Tunus-AB zirvesi sonrasında Erasmus programının uygulanması için AB tarafından önemli miktarda mali yardımın onaylandığını kaydetti.

Tunus'un siyasi ve demokratik dönüşüm sürecinde istikrarlı kurumların inşası konusunda büyük gelişme kaydettiğini vurgulayan el-Cinavi, ülkenin ekonomik alanda iyileştirme sağlaması gerektiğini, yatırımı teşvik ederek işsiz Tunuslu gençlere istihdam imkanı sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı el-Cinavi, AB'li yetkililerle görüşmelerinde Tunuslu gençlerin durumunun iyileştirmesi konusunu ele aldığını, yıl başında taraflar arasında anlaşmaya varılan proje çerçevesinde Avrupa üniversitelerinde eğitim görmek ve araştırma yapmak isteyen bin 500 Tunuslu öğrenciye burs verilmesinin onaylandığını duyurdu.

AB ile Tunus Ortaklık Anlaşması'nın süresinin bu yıl sonunda dolacağını hatırlatan el-Cinavi, AB yetkilileri ile Tunus ve AB arasında güvenlik, ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğini düzenleyecek ve 2017-2020 yıllarını kapsayacak yeni bir anlaşma için görüşmeler yaptığını belirtti.

El-Cinavi, temasları çerçevesinde mali yardım anlaşması ve Tunus'un AB Komisyonu'nun kültürel faaliyetlerini destekleyen ve ortalama 1,46 milyar euroluk bütçesi olan "Creative Europe"a katılımını öngören anlaşmaya imza attı.

 



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Tunus Dışişleri Bakanı el-Cinavi, "Tunuslu öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının birbiriyle iş birliği yaptığı Erasmus programına katılabilecek. Tunuslu öğrencilere Avrupa üniversitelerinde eğitim görmeleri için karşılıklı değişim programlarına katılma imkanı ve burslar verilecek" dedi
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