Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:56, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Ortadoğu
16:56, 11 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
Yemen'de "siyasi geçiş konseyi" kuruldu
Yemen'de

Yemen'de ayrılıkçı "Güney Hareketi", Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için "siyasi geçiş konseyi" kurulduğunu duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'deki ayrılıkçı "Güney Hareketi", Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi liderliğinde "siyasi geçiş konseyi" kurulduğunu bildirdi.

Konseye Şebve, Hadramevt, Dale ve Lahec valilerinin katıldığı, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin memleketi Ebyen valisinin ise oluşumda yer almadığı ifade edildi.

Meşru hükümette görevli Ulaştırma Bakanı Murad el-Halimi ve İletişim Bakanı Lutfi Baharif'in yanı sıra çok sayıda yetkilinin yeni kurulan konseye katıldığı öne sürüldü.

Yemen'deki "Güney Hareketi", Cumhurbaşkanı Hadi tarafından geçen ay sonunda görevden alınan Aden Valisi Zebidi'ye ülkenin güneyinde yeni bir siyasi yönetim kurma yetkisi verdiğini duyurmuştu.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi 1990'da birleşmiş ancak güneydeki güçlerin "dışlandıkları" yönündeki şikayetleri üzerine 1994'te iki ay süren çatışmalar yaşanmıştı.

Ayrılıkçı Güney Hareketi iki tarafın ayrılmasında ısrar ediyor.

 

 

 



İlgili Konular Yemen husi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi
Mistura Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu
Mistura, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel

1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında
AP Başkanından AB'ye uyarı
AP Başkanından AB'ye uyarı

AP Başkanı Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını belirtti
BM 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek
BM, 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek

16 Mayıs tarihinde bir araya gelecek olan BMGK'nın gündemi Kosova olacak
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi

Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Soçi'de görüştü
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki

ISESCO, İran Cumhurbaşkanı adayı Reisi'nin Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarını kınadı
Yemen'de quot siyasi geçiş konseyi quot kuruldu
Yemen'de "siyasi geçiş konseyi" kuruldu

Yemen'de ayrılıkçı "Güney Hareketi", Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için "siyasi geçiş konseyi" kurulduğunu duyurdu
AB ile Tunus eğitimde iş birliği yapacak
AB ile Tunus eğitimde iş birliği yapacak

Tunus Dışişleri Bakanı el-Cinavi, "Tunuslu öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının birbiriyle iş birliği yaptığı Erasmus programına katılabilecek. Tunuslu öğrencilere Avrupa üniversitelerinde eğitim görmeleri için karşılıklı değişim programlarına katılma imkanı ve burslar verilecek" dedi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani Kosova'da

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü
Filipinler'de BİÖS'e operasyon 31 ölü
Filipinler'de BİÖS'e operasyon, 31 ölü

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 31 isyancı öldürüldü
19 yıl önce mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi
19 yıl önce mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü
AB Adalet Divanından 'Uber' görüşü

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi
Ukrayna Sovyet geçmişinden kopuyor
Ukrayna, Sovyet geçmişinden kopuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, AB Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz” dedi
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay

Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları vizeden muaf tutulacak

Haberler

Yemen'de Husilere bombalı saldırı
Yemen'de Husilere bombalı saldırı

ABD, Husilerle Umman'da görüştü
ABD Husilerle Umman'da görüştü

Yemen Dışişleri Bakanı'ndan "barış görüşmeleri" açıklaması
Yemen Dışişleri Bakanı'ndan quot barış görüşmeleri quot açıklaması

Yemen'de Islah Partisi binasına saldırı
Yemen'de Islah Partisi binasına saldırı

Yemen'de şiddet olayları: 10 ölü
Yemen'de şiddet olayları 10 ölü

Türkiye'den uluslararası topluma Yemen çağrısı
Türkiye'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

Yemen'e 100 bin kitap projesi
Yemen'e 100 bin kitap projesi

Yemen'deki şiddet olaylarında 17 ölü, 34 yaralı
Yemen'deki şiddet olaylarında 17 ölü 34 yaralı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 