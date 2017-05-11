17:08, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Down sendromlu gençler "asker" oldu





Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili asker olan down sendromlu 4 genç için asker eğlencesi düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 4 down sendromlu genç temsili asker oldu. Malkara Belediyesine ait Kapalı Düğün Salonu'nda, temsili asker olan down sendromlu gençler için eğlence düzenlendi. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un eşi Seda Yurdakul, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Kadın Meclisi üyeleri ile down sendromlu gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlikte, temsili askerler Tugay Çimen, Murat Doğan, Hasan Berk Koçak ve Murat Budak'a kına yakıldı. Üzerinde askeri üniformalı subay maketi, Türk bayrağı ve askeri kule bulunan pastayı kesen down sendromlu gençler, daha sonra Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve aileleri ile müzik eşliğinde dans edip halay çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz da gençlere, Malkara 14 Kasım Spor Kulübünün formasını hediye etti.

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