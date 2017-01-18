17:12, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Modeli 1997 olan ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye faiz ve vergi cezaları ile 31 Aralık 2016'ya kadar kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkarılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ek madde ekleniyor.

Buna göre, kanunun geçici maddesi uyarınca tasfiyeye giren "Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi", "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi" adı altında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar, Tasfiye Kurulu'nun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na geçecek.

Banka, faaliyet izni alıncaya kadar, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek.

- "Bankanın herhangi bir borcu kalmadı"

Teklifin gerekçesinde, tasfiye başlangıcında toplam 16 bin 116 olan borçlu sayısından, 10 bin 492'si tahsil edilerek tasfiye edildiği ve 31 Aralık 2016'da itibarıyla borçlu sayısının 5 bin 624'e düştüğü belirtildi.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 5 bin 624 borçluya ait 1 milyar 269 milyon liralık toplam kayıtlı alacak tutarının, 44 adette 321 milyon liralık kısmının protokole bağlandığı, kalan 5 bin 580 borçludan 948 milyon liralık alacak tutarının tahsili için yasal takip işlemlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Tasfiyenin başlangıcından, 31 Aralık 2016'ya kadar yapılan toplam tahsilat tutarının ise 2 milyar 382 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Bankanın Hazine'den sonra gelen diğer alacaklılara olan borçlarını ödemeye başladığı ve bunların dışında bankanın herhangi bir borcunun kalmadığı ve borç tasfiyesi işleminin tamamlandığı vurgulandı.

- 130 yıllık sorun gideriliyor

İlgili kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılan İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin yerleşim alanında, üzerlerinde vatandaşlara ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazine'ye ait taşınmazların yüzölçümü 7 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

Bu alanların 19 Temmuz 2003'ten önce kullanılıyor olması ve kullanımının halen devam etmesi şartı aranacak. Ayrıca düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, teklifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekecek. Ödemeler 5 yıl içinde 10 eşit taksitte ödenebilecek.

Böylece, bu köyler ile mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

- Yeni yatırımcıların önü açılıyor

İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilecek ve 5. günün sonunda tebliğ yapılmış sayılacak.

Bakanlar Kurulu, vergiye uyumlu mükelleflere mali yüklerini azaltarak borçlarını ödeme imkanı sağladığı tecil imkanından, SGK'nın takip edilen alacakları için de uygulatmaya ve uyumlu prim borçlu kriterlerini belirlemeye yetkili olacak.

Teklif, çeşitli sebeplerle işletmeye geçmemiş veya geçememiş elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisansların/lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasına imkan sağlıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeye göre, mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde kuruma başvurmaları halinde önlisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilecek.

- Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar hurdaya ayrılacak

Teklife göre, 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Teklifle, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların hurdaya ayrılarak bertaraf edilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre, 1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018'e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi, hurdaya ayrılmak suretiyle tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için 31 Aralık 2018'e kadar tahakkuk etmiş olmasına rağmen ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarından vazgeçiliyor.

Ayrıca taşıtlarını noter satış senediyle veya vergi dairesi müdürlükleri, icra müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarından iktisap eden ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş mükellefler, bu taşıtları 31 Aralık 2018'e kadar adlarına kayıt ve tescil işlemlerini tamamlamaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

İl özel idarelerinin ve büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda kendilerine teslim edilen taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu maddeye göre hurdaya ayrılma süresi içinde tahsil edilmiş olan ve bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecek.

Hurdaya çıkarılan taşıt üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler kaldırılacak.

İdareyi yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.