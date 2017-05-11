17:33, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Filistin ile ilişkiler bizim için özel bir karaktere sahip ve özel bir anlam taşıyor. Yakın tarihteki ilişkilerimiz her zaman sıcak ve güvenilir olmuştur." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Soçi'deki başkanlık rezidansında gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Filistin ilişkilerinin gelişmesine gösterdiği ilgi nedeniyle Abbas'a teşekkür etti.

Putin, Abbas ile uzun yıllardır Ortadoğu'daki sorunun çözümü için birlikte çalıştıklarını belirterek, "Filistin ile ilişkiler bizim için özel bir karaktere sahip ve özel bir anlam taşıyor. Yakın tarihteki ilişkilerimiz her zaman sıcak ve güvenilir olmuştur." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas da Rusya-Filistin ilişkilerinin kurulmasının 135. yılının kutlandığına dikkati çekerek, "Filistin halkı bu ilişkilerle gurur duyuyor. Çünkü sizin bizimle olduğunuzu ve bizi desteklediğinizi biliyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın 1967 sınırlarında Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade eden Abbas, bu sorununun Moskova'nın katılımı olmadan çözülemeyeceğini belirtti.

Abbas, Rusya'nın desteğinin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaparak, tüm bu çabalar neticesinde Filistin devletinin kurulmasının sağlanacağını umut ettiğini söyledi.

Görüşmeden önce Putin ve Abbas, Beytüllahim şehrinde Rusya'nın desteğiyle inşa edilen kültür ve spor kompleksinin açılışına telekonferans yöntemiyle katıldı.