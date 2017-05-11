Güncelleme: 17:53, 11 Mayıs 2017 Perşembe

PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi





Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kilis'in karşı tarafında yer alan PYD'nin kontrolündeki bölgeye Rus ve Suriye bayrağı çekildi. Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı. Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden çıplak gözle de görülebiliyor. Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi. Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.

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