18:02, 11 Mayıs 2017 Perşembe

BM, 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Güvenlik Konseyi 16 Mayıs'ta Kosova’yı tartışacak. Konseyin bu toplantısında Sırbistan’ı Adalet Bakanı Nela Kuburoviç temsil edecek.



Kuburoviç, “Novosti” gazetesine yaptığı açıklamada, bir kez daha Sırbistan’ın barış ve istikrarın korunmasında ve Kosova ile diyalogun devam etmesinde kararlı olduğunu belirtti.

Sırp Adalet Bakanı aynı zamanda ülkesinin UÇK tarafından işlenen suçların yargılanması için Özel Mahkemenin kurulmasına karşı gelen büyük lobiciler ve Arnavut siyasi liderlerden gelen tehditler karşısında sessiz kalmayacağını da ifade etti.