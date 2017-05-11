İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel

İsrail güçlerinin, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüşe güç kullanarak engel olduğu bildirildi.
Polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüşün engellendiği belirtildi.
Öte yandan, İsrail güçlerinin, mart ayının sonu ile nisan ayının başında 1948 Filistin İslami Hareketi'ne mensup 26 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.
İsrail İç İstihbarat Birimi Şin Bet'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yasaklanmasına rağmen 1948 İslami Hareketi adına yaptıkları aktiviteleri sürdürdükleri belirtilen 26 kişi gözaltına alındı." denildi.
Mart sonu ve nisan ayı başında gözaltına alınan kişilerin "İslami Hareket'le olan bağlarını gizlemek için farklı dernekler adı altında faaliyetlerini devam ettirdikleri ve bu faaliyetlerini Kudüs'te yoğunlaştırdıkları" öne sürüldü.
İsrail yönetimi 16 Kasım 2015'te, Şeyh Raid Salah liderliğindeki hareketi işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yürüttüğü faaliyetleri gerekçe göstererek "yasa dışı terör örgütü" ilan etmişti.
İsrail'in 8 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si 1948 yılındaki savaş ve işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. 1948 Filistin İslami Hareketi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu geniş tabanlı bir toplumsal hareket olma özelliğini taşıyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi
1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında
AP Başkanı Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını belirtti
16 Mayıs tarihinde bir araya gelecek olan BMGK'nın gündemi Kosova olacak
Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Soçi'de görüştü
ISESCO, İran Cumhurbaşkanı adayı Reisi'nin Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarını kınadı
Yemen'de ayrılıkçı "Güney Hareketi", Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için "siyasi geçiş konseyi" kurulduğunu duyurdu
Tunus Dışişleri Bakanı el-Cinavi, "Tunuslu öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının birbiriyle iş birliği yaptığı Erasmus programına katılabilecek. Tunuslu öğrencilere Avrupa üniversitelerinde eğitim görmeleri için karşılıklı değişim programlarına katılma imkanı ve burslar verilecek" dedi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü
Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 31 isyancı öldürüldü
Savaştan kaçarak, 19 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bangura, yıllar sonra Ankara'ya ülkesinin Enformasyon ve İletişim Bakanı olarak geldi
AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Uber’in bir taşıma şirketi olduğu yönünde görüş bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, AB Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz” dedi
Schengen bölgesine seyahat edecek Ukrayna vatandaşları vizeden muaf tutulacak