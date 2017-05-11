18:24, 11 Mayıs 2017 Perşembe

İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel





1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail güçlerinin, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüşe güç kullanarak engel olduğu bildirildi. Polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüşün engellendiği belirtildi. 1948 İSLAMİ HAREKETİ'NE MENSUP 26 KİŞİ GÖZALTINDA Öte yandan, İsrail güçlerinin, mart ayının sonu ile nisan ayının başında 1948 Filistin İslami Hareketi'ne mensup 26 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. İsrail İç İstihbarat Birimi Şin Bet'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yasaklanmasına rağmen 1948 İslami Hareketi adına yaptıkları aktiviteleri sürdürdükleri belirtilen 26 kişi gözaltına alındı." denildi. Mart sonu ve nisan ayı başında gözaltına alınan kişilerin "İslami Hareket'le olan bağlarını gizlemek için farklı dernekler adı altında faaliyetlerini devam ettirdikleri ve bu faaliyetlerini Kudüs'te yoğunlaştırdıkları" öne sürüldü. İsrail yönetimi 16 Kasım 2015'te, Şeyh Raid Salah liderliğindeki hareketi işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yürüttüğü faaliyetleri gerekçe göstererek "yasa dışı terör örgütü" ilan etmişti. İsrail'in 8 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si 1948 yılındaki savaş ve işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. 1948 Filistin İslami Hareketi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu geniş tabanlı bir toplumsal hareket olma özelliğini taşıyor.

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