Işık: Rakka operasyonunun PYD ile planlanması yanlış

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla aradı.
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2017'ye çok arzu etmesine rağmen ülkesinde ilan edilen erken seçimler nedeniyle gelemediğini belirten Fallon, başta Milli Muharip Uçak TF-X Projesi olmak üzere Türkiye ve İngiltere arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.
İki bakanın Suriye'deki gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduğu görüşmede, Bakan Işık, bilhassa Rakka operasyonunun PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları İngiliz Bakan'a bir kez daha anlattı.
Fallon, Londra'da Somali için düzenlenen oturumu yönettiği uluslararası konferansta Başbakan Binali Yıldırım'ın etkileyici ve içerikli bir konuşma yaptığını anımsatarak, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı katkıların ulaştığı seviyenin takdir edildiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Işık, İngiltere Savunma Bakanı Fallon ile görüşmesinde, Rakka operasyonunun PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları iletti
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