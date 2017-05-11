18:51, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi.

Boşnak Enstitüsündeki sempozyuma, ülke genelinden Nakşibendilik tarikatının önde gelen isimleri, ilahiyatçılar ve diğer davetliler katıldı.

Sempozyumun organizatörü Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü (AKİK) Başkanı Abdullah Aykut, iki yıldır Balkanlar'da irfan gelenekleri üzerine yapılan sempozyumların ikincisinde Nakşibendilik konusunu işlediklerini belirterek, projenin beş yıl süreceğini ve ilerleyen dönemde Kadirilik, Halvetilik ve Rufailik üzerine de sempozyumlar gerçekleştireceklerini aktardı.

Anadolu'daki irfan geleneği izlerinin Saraybosna'da da kendini gösterdiğine işaret eden Aykut, "Bu geleneğin, hem Türkiye'deki hem de Saraybosna merkez olmak üzere Bosna Hersek'teki birlikteliğini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NAKŞİBENDİLİK BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE İÇİN 'ORTAK HAMUR'

Aykut, Nakşibendilik'in Bosna Hersek ve Türkiye için "ortak bir hamur" olduğunu kaydederek, Türkiye'deki bütün irfan gelenekleri için aynı şeyin söylenebileceğini ve Türkiye geneline bakıldığında Nakşibendilik'in en yaygın irfan geleneği ekollerinden biri olduğunu söyledi.

Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu'nun Bilim Kurulu Üyesi Samir Vildic de Bosna Hersek'te halkın en fazla ilgi gösterdiği tarikatların başında Nakşibendilik'in geldiğine işaret ederek, "Diğer tarikatlardan farklı olarak Nakşibendilerin ülkenin sadece belirli yerlerinde değil, birçok şehrinde, kasabasında ve hatta köylerinde de tekkeler kurarak halkın çeşitli tabakalarına nüfuz ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BOSNA HERSEK TARİHİNDE BİRÇOK ÖNEMLİ ŞAHSİYET BU TARİKATA MENSUP

Osmanlı'nın bölgeyi fethinden bugüne kadar ülkede onlarca Nakşibendi tekkesi kurulduğunu anlatan Vildic, "Bosna Hersek tarihi incelendiğinde birçok önemli şahsiyetin de bu tarikata mensup olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı Bosna Hersek'te organize edilen Nakşibendilik sempozyumunun önemi bir kez daha öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Sempozyum kapsamında hat ve ülke genelinden tekkelerin fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı.

Türkiye'den akademisyenlerin de katılımıyla gün boyunca devam edecek sempozyumda, "Bosna'da ve Balkanlar'da Nakşibendilik", "Nakşibendilik: Meşayih, Coğrafya, Usul ve Terbiye", "Nakşibendilik'in Bosna'daki yerel yansımaları" başlıklı oturumlar düzenlenecek.