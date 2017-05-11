19:04, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı | FOTO





Trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki babaevinde hellallik alınmasının ardından Söke ilçesindeki İlyasbey Camisi'ne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında Alper'in yakınları gözyaşı döktü. Mustafa Alper'in cenazesi, ikindi namazının ardından bir süre polislerin omuzunda taşındıktan sonra Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, şehit Alper'in yakınları, Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, hakim ve savcılar ile diğer ilgililer katıldı.

İlgili Konular denizli Mustafa Alper

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.