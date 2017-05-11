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AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu
AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu

AB Komisyonu üyeleri, ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly'e, Avrupa havalimanlarında da uygulanması tartışılan dizüstü bilgisayar yasağına ilişkin mektup yolladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin 10 havalimanında uyguladığı kabinde elektronik cihaz yasağının, Avrupa havaalanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceği iddiası Avrupa Komisyonu üyelerini harekete geçirdi.

Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly ve ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'ya birer mektup gönderdi.

AB ve ABD arasında güvenlik alanındaki iş birliğine vurgu yapılan mektupta üyeler, "AB ve ABD arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması çerçevesinde, AB'den ABD'ye hareket eden hava araçlarına ilişkin yeni güvenlik önlemleri alınmadan ve olası uygulamalardan önce havacılık alanında oluşan tehditlere ilişkin birlikte yakın çalışma yürütme" çağrısı yaptı.

Mektupta, AB havalimanlarını kapsayan yasak ihtimaline de değinen Avrupa Komisyonu üyeleri, "AB havaalanlarına ilişkin tehditlerin bildirilmesi durumunda, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak şekilde ortak bir risk analizi yapılabilir ve ortak bir çözüm bulunabilir." ifadelerine yer verdi.

"YAPICI BİR DİYALOG GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"Acil görüşme" talep eden Bulc ve Avramopoulos, AB'nin bu konuya ilişkin yapıcı bir diyalog geliştirme isteğini de vurguladı.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden doğrudan uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.



İlgili Konular ABD dizüstü bilgisayar yasağı
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