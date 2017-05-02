19:36, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Roketatarlı PKK'lılara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzurum'un Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK üyesi 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katılırken, tutuklu yargılanan Barış Kahraman ve Kadir Gümüş ile tutuksuz yargılanan Ramazan Bingöl katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Gümüş ve Kahraman'ın eylemleri nedeniyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanık Ramazan Bingöl'ün ise beraatine karar verilmesini talep etti.

80 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Barış Kahraman ve Kadir Gümüş'ü "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırarak herhangi bir indirime gitmedi.

Aynı sanıklar hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 7 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına karar veren heyet, 17 müştekiye yönelik gerçekleşen "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme" suçunun teşebbüste kalmasından dolayı her bir müşteki için 20 yıldan olmak üzere 340 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı dosyada yargılanan sanık Ramazan Bingöl hakkında ise beraat kararı verdi.