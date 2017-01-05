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KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecekler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ÖSYM tarafından 21 Mayıs'ta yapılacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden saat 14.30'dan itibaren edinebilecekleri belirtildi. 

21 Mayıs'ta saat 10.00'da uygulanacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın genel yetenek-genel kültür oturumu ile aynı gün saat 14.30'da uygulanacak eğitim bilimleri oturumu için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Genel yetenek-genel kültür oturumunun saat 10.00'da başlamasından dolayı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 09.45'ten sonra, adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu. 

Açıklamada, eğitim bilimleri oturumunun saat 14.30'da başlayacağı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 14.15'ten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.



İlgili Konular kpss KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı
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KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecekler
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