19:41, 11 Mayıs 2017 Perşembe

İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale



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Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yürüyüş düzenleyenlerin Bira kentindeki Beyt İyl kontrol noktasına doğru ilerlemesi üzerine İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 13 Filistinlinin, Filistin Tıp Merkezine kaldırıldıkları kaydedildi. Açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

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