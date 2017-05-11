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Filistin
19:41, 11 Mayıs 2017 Perşembe

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İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale
Foto: Arşiv

Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yürüyüş düzenleyenlerin Bira kentindeki Beyt İyl kontrol noktasına doğru ilerlemesi üzerine İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 13 Filistinlinin, Filistin Tıp Merkezine kaldırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.



İlgili Konular İsrail filistin
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