İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP/C'li yakalandı

Ordu'da tarihi yapılara kameralı koruma

İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak, "Kültürel varlığımızı ve tarihimizi yok etmemek için daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı inşallah kısa sürede tamamlayıp tarihi yapılarımızı daha iyi korumuş olacağız" dedi