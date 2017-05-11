Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:03, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Dış Politika
20:27, 11 Mayıs 2017 Perşembe

  • Paylaş
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol" forumunun, Türkiye ile Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği" forumunun, Türkiye ve Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması beklenirken Türkiye, proje kapsamında kilit öneme sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Pekin'deki Yangçi Gölü Çin Ulusal Konferans Merkezi’nde 14-15 Mayıs'ta yapılacak toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.

Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları ile yaklaşık 110 ülkeden 250'yi aşkın bakan katılacak.

Kuşak ve Yol Forumu, açılış oturumu, üst düzeyli diyalog toplantısı ve yuvarlak masa liderler toplantısı olmak üzere üç bölümden oluşacak.

Forum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırılmak için 2013'de başlattığı inisiyatif kapsamında düzenlenen en geniş çaplı uluslararası toplantı olacak.

Kuşak ve Yol, tarihi "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve modern "Deniz İpek Yolu" terimlerinin kısaltmasından oluşuyor.

Finansal entegrasyon ve kültürel projelerle desteklenecek girişim, Doğu, Orta ve Batı Asya ile Güney ve Batı Avrupa'daki 60'dan fazla ülkeyi kapsıyor.

TOPLAM 20 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Dünya yüz ölçümünün yüzde 26'sını kapsayan Kuşak ve Yol inisiyatifi, 4,4 milyarlık nüfusu ve toplamda yaklaşık 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor.

Girişimin desteklenmesi için kurulan "İpek Yolu Fonu"nun bütçesi 40 milyar doları bulurken Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının bütçesi 100 milyar dolara ulaştı.

Proje için kritik öneme sahip Türkiye, "Trans-Hazar-Orta Koridor" projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi çerçevesinde Türkiye'yi Orta Asya üzerinden Çin'e bağlaması hedeflenen "Orta Koridor", gümrükler arası işbirliğini artırmaya yönelik "Kervansaray" projesi, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan "Marmaray" ile "Avrasya Tüneli", “Üçüncü Havalimanı”, “3 Katlı Tüp Geçit Projesi”, “Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve Mersin Limanları inşası” ile yine Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak “Edirne – Kars Hızlı Tren Demiryolu Projesi”ne yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

"Bakü-Tiflis-Kars" demiryolu projesinin yıl içinde hayata geçirilerek Orta Koridor'un önemli bir ayağının tamamlanması öngörülüyor.

Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini Türkiye'nin "Orta Koridor" projesi ile uyumlu hale getirmek amacıyla Pekin ile Ankara arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2015'de Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında imzalanmıştı. Kapsamlı işbirliğini öngören mutabakat zaptı çerçevesinde etkin eşgüdümün sağlanması amacıyla bir Ortak Çalışma Grubu’nun kurulması da gündemdeki konular arasında.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, "Kuşak ve Yol, Ejderha (Çin) ve Hilal'i (Türkiye) birleştirecek" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Şi tarafından foruma davet edilen ilk liderlerden biri olduğuna vurgu yaptı.



İlgili Konular Türkiye Çin Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol" forumunun, Türkiye ile Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması bekleniyor
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi 'Bora' testi geçti VİDEO
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi 'Bora' testi geçti | VİDEO

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora, Sinop'ta başarıyla test edildi
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP C'li yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP/C'li yakalandı

İstanbul’da, DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecekler
Roketatarlı PKK'lılara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis
Roketatarlı PKK'lılara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis

Erzurum'un Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK üyesi 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis cezası verildi
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı FOTO
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

Trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi
Işık Rakka operasyonunun PYD ile planlanması yanlış
Işık: Rakka operasyonunun PYD ile planlanması yanlış

Milli Savunma Bakanı Işık, İngiltere Savunma Bakanı Fallon ile görüşmesinde, Rakka operasyonunun PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları iletti
4 Kolordu ve 28 Mekanize Tugayı iddianamesi kabul edildi
4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı iddianamesi kabul edildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti
Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi
Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Down sendromlu gençler quot asker quot oldu
Down sendromlu gençler "asker" oldu

Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili asker olan down sendromlu 4 genç için asker eğlencesi düzenlendi
Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor
Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Mathias Depardon'un sınır dışı edilmesi için işlemler sürüyor.
Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
Tendürek'te çatışma 2 şehit
Tendürek'te çatışma, 2 şehit

Ağrı Tendürek Dağında operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerlerden ikisi şehit oldu
Ordu'da tarihi yapılara kameralı koruma
Ordu'da tarihi yapılara kameralı koruma

İl Kültür ve Turizm Müdürü Toparlak, "Kültürel varlığımızı ve tarihimizi yok etmemek için daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı inşallah kısa sürede tamamlayıp tarihi yapılarımızı daha iyi korumuş olacağız" dedi
GATA'da tedavi gören iki asker şehit oldu
GATA'da tedavi gören iki asker şehit oldu

Şemdinli'de mayın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ünal, Türkiye-İran hudut hattında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir asker tedavi gördükleri hastanede şehit oldular
Balyoz'dan tutuklanan Tuğgenerale tazminat
'Balyoz'dan tutuklanan Tuğgenerale tazminat

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, "Balyoz Planı" davasında 40 ay haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu'na 200 bin lira manevi, 30 bin 122 lira da maddi tazminat ödenmesine karar verdi

Haberler

Doğu Türkistan'da orta şiddette deprem: 4 ölü
Doğu Türkistan'da orta şiddette deprem 4 ölü

Çin'den yeni tür füze denemesi
Çin'den yeni tür füze denemesi

Çin yerli uçağı C919'u havalandırdı
Çin yerli uçağı C919'u havalandırdı

Çin'de hava kirliliği normali 32 kat aştı
Çin'de hava kirliliği normali 32 kat aştı

Endonezya ve Çin'den uyuşturucu ile mücadelede iş birliği
Endonezya ve Çin'den uyuşturucu ile mücadelede iş birliği

Çin 20 bin kişiyle 'kendi Wikipedia'sını kuruyor
Çin 20 bin kişiyle 'kendi Wikipedia'sını kuruyor

Çin'den ABD ve Güney Kore'ye "THAAD'ı durdurun'' çağrısı
Çin'den ABD ve Güney Kore'ye quot THAAD'ı durdurun'' çağrısı

Çin İpek yolu yatırımları adına Keşmir'e müdahale edebilir
Çin İpek yolu yatırımları adına Keşmir'e müdahale edebilir






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 