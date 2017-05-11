Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği" forumunun, Türkiye ve Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması beklenirken Türkiye, proje kapsamında kilit öneme sahip ülkeler arasında yer alıyor.
Pekin'deki Yangçi Gölü Çin Ulusal Konferans Merkezi’nde 14-15 Mayıs'ta yapılacak toplantılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.
Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası başkanları ile yaklaşık 110 ülkeden 250'yi aşkın bakan katılacak.
Kuşak ve Yol Forumu, açılış oturumu, üst düzeyli diyalog toplantısı ve yuvarlak masa liderler toplantısı olmak üzere üç bölümden oluşacak.
Forum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırılmak için 2013'de başlattığı inisiyatif kapsamında düzenlenen en geniş çaplı uluslararası toplantı olacak.
Kuşak ve Yol, tarihi "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve modern "Deniz İpek Yolu" terimlerinin kısaltmasından oluşuyor.
Finansal entegrasyon ve kültürel projelerle desteklenecek girişim, Doğu, Orta ve Batı Asya ile Güney ve Batı Avrupa'daki 60'dan fazla ülkeyi kapsıyor.
Dünya yüz ölçümünün yüzde 26'sını kapsayan Kuşak ve Yol inisiyatifi, 4,4 milyarlık nüfusu ve toplamda yaklaşık 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor.
Girişimin desteklenmesi için kurulan "İpek Yolu Fonu"nun bütçesi 40 milyar doları bulurken Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının bütçesi 100 milyar dolara ulaştı.
Proje için kritik öneme sahip Türkiye, "Trans-Hazar-Orta Koridor" projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi çerçevesinde Türkiye'yi Orta Asya üzerinden Çin'e bağlaması hedeflenen "Orta Koridor", gümrükler arası işbirliğini artırmaya yönelik "Kervansaray" projesi, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan "Marmaray" ile "Avrasya Tüneli", “Üçüncü Havalimanı”, “3 Katlı Tüp Geçit Projesi”, “Filyos (Zonguldak), Çandarlı (İzmir) ve Mersin Limanları inşası” ile yine Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak “Edirne – Kars Hızlı Tren Demiryolu Projesi”ne yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
"Bakü-Tiflis-Kars" demiryolu projesinin yıl içinde hayata geçirilerek Orta Koridor'un önemli bir ayağının tamamlanması öngörülüyor.
Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini Türkiye'nin "Orta Koridor" projesi ile uyumlu hale getirmek amacıyla Pekin ile Ankara arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" 2015'de Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında imzalanmıştı. Kapsamlı işbirliğini öngören mutabakat zaptı çerçevesinde etkin eşgüdümün sağlanması amacıyla bir Ortak Çalışma Grubu’nun kurulması da gündemdeki konular arasında.
Çin resmi haber ajansı Şinhua, "Kuşak ve Yol, Ejderha (Çin) ve Hilal'i (Türkiye) birleştirecek" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Şi tarafından foruma davet edilen ilk liderlerden biri olduğuna vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol" forumunun, Türkiye ile Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması bekleniyor
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