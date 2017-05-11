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02:44, 12 Mayıs 2017 Cuma
Avrupa Birliği
Güncelleme: 02:23, 12 Mayıs 2017 Cuma

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AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu

AB'ye üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği'ne (AB) sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuk sayısı, geçen yıl 2015'e göre üçte bir oranında düştü.

AB ülkelerine geçen yıl da 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacı uluslararası koruma için başvurdu.

Bu çoçukların yüzde 89'u erkek. Yaş ortalamasına bakıldığında da başvuran çocuk sığınmacıların yüzde 68'i 16-17 yaşlarında. Başvuru yapanların yüzde 38'ini Afganlar, yüzde 19'unu da Suriyeliler oluşturuyor.

EN FAZLA BAŞVURU ALMANYA'YA

Eurostat verilerine göre, refakatsiz çocuk sığınmacıların ilk tercihi Almanya. Almanya'yı İtalya, Avusturya ve İngiltere takip ediyor. 



İlgili Konular çocuk sığınmacı AB
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