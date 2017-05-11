Güncelleme: 03:28, 12 Mayıs 2017 Cuma

TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bosna Hersek Koordinatörlüğü, ülkedeki Osmanlı mirasına çeşitli projelerle sahip çıkıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın hemen ardından kurulan TİKA Bosna Hersek Koordinatörlüğü, şimdiye dek 800 kadar projeye imza attı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek, ülkemiz nezdinde her alanda olduğu gibi kalkınma ve yardım alanında da çok önemli ve müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Alımcı, TİKA'nın, Bosna Hersek'te, savaşın hemen ardından faaliyete geçmesinin ülkeye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, eğitim, sağlık, kültür, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapıların yenilenmesi noktasında birçok projeye imza attıklarını vurguladı.

TİKA'nın Bosna Hersek'te 22 yıldır kesintisiz olarak hizmetine devam ettiğini aktaran Alımcı, "TİKA, Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerinin ayağa kaldırılması ve yeniden canlandırılması noktasında da birçok projeler yürütmüştür." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİNDE ÖNEMLİ BİR MİRAS

Mostar'da bulunan Karagöz Bey Medresesi'nin, 1557'den 1918'e kadar kesintisiz olarak hizmetine devam ettiğini söyleyen Alımcı, binanın yarım kalan inşaatının yine TİKA tarafından üstlenildiğini hatırlatarak, "Medrese binası, 2016'da Bosna Hersek İslam Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalanarak Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nün kullanımına tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından Bosna Hersek'te yürütülen diğer projelere de değinen Alımcı, Saraybosna Hematoloji Kliniği'nin tadilatı ile 2014'te yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerdeki selzedelerin evlerinin yenilenmesinin yanı sıra Janja nehrinin ıslahı, Buzim spor salonunun inşası ve Gradacac şehrindeki Aliya İzetbegovic Meydanı'nın düzenlenmesi gibi projelerin de devam ettiğini söyledi.

Osmanlı'nın Balkanlar'da 600 yıl hüküm sürdüğünü hatırlatan Alımcı, burada oluşturulan tarihi doku ve ortak kültürün sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir miras olduğunu söyledi.