Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:28, 12 Mayıs 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 03:28, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bosna Hersek Koordinatörlüğü, ülkedeki Osmanlı mirasına çeşitli projelerle sahip çıkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bosna Hersek Koordinatörlüğü, ülkedeki Osmanlı mirasına çeşitli projelerle sahip çıkıyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın hemen ardından kurulan TİKA Bosna Hersek Koordinatörlüğü, şimdiye dek 800 kadar projeye imza attı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek, ülkemiz nezdinde her alanda olduğu gibi kalkınma ve yardım alanında da çok önemli ve müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Alımcı, TİKA'nın, Bosna Hersek'te, savaşın hemen ardından faaliyete geçmesinin ülkeye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, eğitim, sağlık, kültür, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapıların yenilenmesi noktasında birçok projeye imza attıklarını vurguladı.

TİKA'nın Bosna Hersek'te 22 yıldır kesintisiz olarak hizmetine devam ettiğini aktaran Alımcı, "TİKA, Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerinin ayağa kaldırılması ve yeniden canlandırılması noktasında da birçok projeler yürütmüştür." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİNDE ÖNEMLİ BİR MİRAS 

Mostar'da bulunan Karagöz Bey Medresesi'nin, 1557'den 1918'e kadar kesintisiz olarak hizmetine devam ettiğini söyleyen Alımcı, binanın yarım kalan inşaatının yine TİKA tarafından üstlenildiğini hatırlatarak, "Medrese binası, 2016'da Bosna Hersek İslam Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalanarak Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nün kullanımına tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından Bosna Hersek'te yürütülen diğer projelere de değinen Alımcı, Saraybosna Hematoloji Kliniği'nin tadilatı ile 2014'te yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerdeki selzedelerin evlerinin yenilenmesinin yanı sıra Janja nehrinin ıslahı, Buzim spor salonunun inşası ve Gradacac şehrindeki Aliya İzetbegovic Meydanı'nın düzenlenmesi gibi projelerin de devam ettiğini söyledi.

Osmanlı'nın Balkanlar'da 600 yıl hüküm sürdüğünü hatırlatan Alımcı, burada oluşturulan tarihi doku ve ortak kültürün sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir miras olduğunu söyledi.



İlgili Konular Bosna Hersek TİKA
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bosna Hersek Koordinatörlüğü, ülkedeki Osmanlı mirasına çeşitli projelerle sahip çıkıyor
Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı
Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı

Botanik EXPO'yu 2021 yılında "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazanan Hatay'da EXPO yetkilileri ile Hatay Büyükşehir Belediye yetkilileri arasında resmi imzalar atıldı
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İbrahim Erkal hayatını kaybetti
İbrahim Erkal hayatını kaybetti

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak
Türkiye ile Çin 'Kuşak ve Yol'da yakınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Kuşak ve Yol" forumunun, Türkiye ile Çin'i birbirine daha da yakınlaştırması bekleniyor
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi 'Bora' testi geçti VİDEO
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi 'Bora' testi geçti | VİDEO

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora, Sinop'ta başarıyla test edildi
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP C'li yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP/C'li yakalandı

İstanbul’da, DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecekler
Roketatarlı PKK'lılara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis
Roketatarlı PKK'lılara ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis

Erzurum'un Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK üyesi 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 347 yıl hapis cezası verildi
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı FOTO
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

Trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi
Işık Rakka operasyonunun PYD ile planlanması yanlış
Işık: Rakka operasyonunun PYD ile planlanması yanlış

Milli Savunma Bakanı Işık, İngiltere Savunma Bakanı Fallon ile görüşmesinde, Rakka operasyonunun PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları iletti
4 Kolordu ve 28 Mekanize Tugayı iddianamesi kabul edildi
4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı iddianamesi kabul edildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti
Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi
Yeniden yapılandırma kanun teklifi kabul edildi

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Down sendromlu gençler quot asker quot oldu
Down sendromlu gençler "asker" oldu

Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili asker olan down sendromlu 4 genç için asker eğlencesi düzenlendi
Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor
Fransız gazeteci sınır dışı ediliyor

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Mathias Depardon'un sınır dışı edilmesi için işlemler sürüyor.
Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Haberler

Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu

Bosna Hersek'te toplama kampı mağdurları anıldı
Bosna Hersek'te toplama kampı mağdurları anıldı

TDV'den Balkanlar'a 50 bin Kur'an-ı Kerim
TDV'den Balkanlar'a 50 bin Kur'an-ı Kerim

Bihaç Neyimiz Olur ?
Bihaç Neyimiz Olur

Klasik otomobil ve motosikletler Saraybosna'da buluştu | FOTO
Klasik otomobil ve motosikletler Saraybosna'da buluştu FOTO

Türkiye'deki eğitim sistemi Bosna Hersek'te anlatıldı
Türkiye'deki eğitim sistemi Bosna Hersek'te anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Bosna Hersek'te
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Bosna Hersek'te

Bosna'da savaşın yok ettiği Arnavudiye Camisi'ne 'vakıf' desteği
Bosna'da savaşın yok ettiği Arnavudiye Camisi'ne 'vakıf' desteği






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 