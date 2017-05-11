4. İslami Dayanışma Oyunları 'barış mesajı' ile başlayacak

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, resmi açılışı Bakü'de bugün yapılacak 4. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar ve diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi.
Oyunlara saatler kaldığını söyleyen Rahimov, muhteşem bir açılış töreni gerçekleştireceklerini, tüm dünyanın dikkatinin Bakü'de olacağını belirtti.
Organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Rahimov, "İslam, barış, karşılıklı sevgi, saygı ve birliktelik demektir. İslami Dayanışma Oyunları sayesinde bu mesajları dünyaya ulaştıracak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
ISSF Genel Sekreteri El Nassar ise Azerbaycan'ın çok iyi bir organizasyon gerçekleştireceğine inandığını ifade ederek, oyunların İslam ülkeleri arasında dayanışma ve birliğin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Oyunlarda 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu, atıcılık, atlama, atletizm-para atletizm, 3'e 3 basketbol, boks, artistik cimnastik, ritmik cimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo-görme engelli judo, karate, masa tenisi, sutopu, tekvando, tenis, voleybol, wushu, yüzme ve zurkhaneh branşlarında mücadele edecek.
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov, 4. İslami Dayanışma Oyunları ile tüm dünyaya barış, karşılıklı sevgi, saygı ve birliktelik mesajı vereceklerini söyledi
AB'ye üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi
Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu
Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi
ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanlığının resmi tavsiyesinden önce FBI Direktörü Comey'in görevine son vermeyi planladığını ve bakanlık tavsiyesi olmasa bile bu adımı atmaya kararlı olduğunu açıkladı
Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
AB Komisyonu üyeleri, ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly'e, Avrupa havalimanlarında da uygulanması tartışılan dizüstü bilgisayar yasağına ilişkin mektup yolladı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi
1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında
AP Başkanı Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını belirtti
16 Mayıs tarihinde bir araya gelecek olan BMGK'nın gündemi Kosova olacak
Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Soçi'de görüştü