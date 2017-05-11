Güncelleme: 04:31, 12 Mayıs 2017 Cuma

4. İslami Dayanışma Oyunları 'barış mesajı' ile başlayacak





Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov, 4. İslami Dayanışma Oyunları ile tüm dünyaya barış, karşılıklı sevgi, saygı ve birliktelik mesajı vereceklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, resmi açılışı Bakü'de bugün yapılacak 4. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar ve diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi. Oyunlara saatler kaldığını söyleyen Rahimov, muhteşem bir açılış töreni gerçekleştireceklerini, tüm dünyanın dikkatinin Bakü'de olacağını belirtti. Organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Rahimov, "İslam, barış, karşılıklı sevgi, saygı ve birliktelik demektir. İslami Dayanışma Oyunları sayesinde bu mesajları dünyaya ulaştıracak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. ISSF Genel Sekreteri El Nassar ise Azerbaycan'ın çok iyi bir organizasyon gerçekleştireceğine inandığını ifade ederek, oyunların İslam ülkeleri arasında dayanışma ve birliğin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. 54 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 3 BİN ÇOCUK KATILACAK Oyunlarda 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu, atıcılık, atlama, atletizm-para atletizm, 3'e 3 basketbol, boks, artistik cimnastik, ritmik cimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo-görme engelli judo, karate, masa tenisi, sutopu, tekvando, tenis, voleybol, wushu, yüzme ve zurkhaneh branşlarında mücadele edecek.

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