00:14, 12 Mayıs 2017 Cuma

Erzurum'da korkutan deprem





Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 1,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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