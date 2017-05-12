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Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 20.58'de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 1,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



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