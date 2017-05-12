Trump: Bakanlık tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği mülakatta, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in görevine neden ve ne şekilde son verdiğiyle ilgili soruları yanıtladı.
"İşini iyi yapmamakla" suçladığı Comey'i göndermeyi çok önceden kafasına koyduğunu anlatan Trump, "Adalet Bakanlığı tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım." dedi. Ancak Trump'ın bu ifadelerinin, önceki gün Trump'ın, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'ın resmi tavsiyesine uyarak Comey'in görevine son verdiğini kaydeden Beyaz Saray açıklamasıyla çeliştiği belirtildi.
Comey'e olan güvenin azaldığını ve FBI'ın bu süreçte büyük sorunlar yaşadığını savunan Trump, Comey'i gönderme kararının doğru olduğunu bir kez daha dile getirdi. Mülakat boyunca eski FBI Direktörüne yüklenen Trump, Comey hakkında, "O gösterişi seven ve tribünlere oynayan biriydi; FBI çalkantı içindeydi." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca yakın zaman önceki bir görüşmesinde Comey'e "hakkında soruşturma olup olmadığını" sorduğunu ve Comey'in de "Hakkınızda bir soruşturma yok." cevabını verdiğini anlattı.
FBI tarafından yürütülen Rusya soruşturmasının aynen devam etmesi ve sonuçların ortaya konmasını Comey'den her zaman istediğini ifade eden Trump, hiçbir zaman bu soruşturmanın bir kenara konması veya düşmesi gibi bir talepte bulunmadığını kaydetti. Trump, "Rusya bir şey yaptıysa bunu bilmek istiyorum." diye konuştu.
Günlük basın brifinginde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders da Trump'ın açıklamalarını destekleyerek "Bir FBI Direktörünü ancak Başkan kovabilir, bu ister Adalet Bakanlığı tavsiyesinden önce, ister sonra olsun." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan geçici olarak FBI Direktörlüğüne atanan Andrew McCabe, Senato İstihbarat Komitesinde senatörlerin Rusya soruşturması ve Comey'in kovulmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.
McCabe, hem Trump'ın hem de Beyaz Saray'ın "Comey'e olan güven kaybolmuştu" açıklamasıyla çelişerek "FBI, Comey'e olan güvenini kaybetmiş değil ve kurum çalışanlarının büyük bir bölümü Direktör Comey'e derin ve pozitif bir şekilde bağlı. Kendisine büyük saygı duyuyorum." dedi.
Rusya soruşturmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan McCabe, "FBI, Rusya soruşturması çerçevesinde yeterli kaynağa sahip. Bu konuda çalışmaya kesinlikle devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
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