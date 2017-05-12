Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Musul’daki çatışma yerlerini ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Musul’un tamamında DEAŞ'a karşı zaferi ramazan ayı öncesi ilan edeceğiz." dedi.
"Güçlerimiz, DEAŞ'a karşı büyük çaba harcıyor. Bu da önümüzdeki günler içerisinde sona erecek." diyen Ganimi, kurtarma operasyonu sırasında ülke güçleri dışında hiçbir yabancı kara gücüne izin vermeyeceklerini savundu.
Ocak ayında ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu örgütten geri alan Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan geri alma operasyonu sürüyor.
Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu
Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi
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