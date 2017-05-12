Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:44, 12 Mayıs 2017 Cuma
Ortadoğu
00:40, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde bugün düzenlenen "Mustafa Bedreddin'i anma" etkinliğinde canlı yayın aracılığıyla katılan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını, Hizbullah askerlerinin tamamını çekmeye başladıklarını ve bölgenin güvenliğini Lübnan devletine bıraktıklarını söyledi.

Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından sınır bölgesinin şimdi daha güvenli olduğunu savunan Nasrallah, "Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeden askerlerimizi çekiyoruz. Biz, Lübnan devletinin ve Lübnan ordusunun alternatifi değiliz. O bölgede çok mücadele ettik, görevimizi tamamladık ve artık bize ihtiyaç kalmadı." dedi.

"HER ZAMAN SURİYE HÜKÜMETİNİN ARKASINDAYIZ"

Suriye devleti ile bugün, her zamankinden daha fazla uyum içinde olduklarını söyleyen Nasrallah, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Suriye devletinin arkasındayız, Suriye hükümetinin, müzakerelerde kabul ettiği her kararı, Hizbullah da kabul etmektedir. Ateşkes, Suriye'de dökülen kanı durdurmak için mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir karar."

Nasrallah, Lübnan'a yeni bir sızma girişimine karşı sınırın Suriye tarafındaki askeri varlıklarının devam edeceğini belirtti.

HİZBULLAH'IN ÇEKİLME KARARI, ABD'NİN YARDIMINDAN HEMEN SONRA GELDİ

ABD tarafından verilen 800 ağır makineli silah ve 320 silah mürettebatı, Başkent Beyrut'ta 5 Mayıs'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti. Tören'de konuşan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, bu silahların, Suriye sınırında Lübnan'ın güvenliğini sağlamak üzere kullanılması şartıyla verildiğini ve ülkenin savunmasının tek temsilcisinin Lübnan ordusu olduğunu vurgulamıştı.

Richard, "ABD'nin 2016 yılının sonuna kadar toplam 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadesini kullanmıştı.



İlgili Konular Suriye Lübnan hizbullah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu

AB'ye üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi
Akıncı Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım
Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama

Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi
Trump Bakanlık tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım
Trump: Bakanlık tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanlığının resmi tavsiyesinden önce FBI Direktörü Comey'in görevine son vermeyi planladığını ve bakanlık tavsiyesi olmasa bile bu adımı atmaya kararlı olduğunu açıkladı
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale

Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu
AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu

AB Komisyonu üyeleri, ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly'e, Avrupa havalimanlarında da uygulanması tartışılan dizüstü bilgisayar yasağına ilişkin mektup yolladı
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi
Mistura Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu
Mistura, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel

1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında
AP Başkanından AB'ye uyarı
AP Başkanından AB'ye uyarı

AP Başkanı Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını belirtti
BM 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek
BM, 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek

16 Mayıs tarihinde bir araya gelecek olan BMGK'nın gündemi Kosova olacak
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi

Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Soçi'de görüştü
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki

ISESCO, İran Cumhurbaşkanı adayı Reisi'nin Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarını kınadı

Haberler

Mistura, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu
Mistura Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu

Suriye İhvanı'ndan ABD'nin 'PYD'ye silah kararı'na tepki
Suriye İhvanı'ndan ABD'nin 'PYD'ye silah kararı'na tepki

Ürdün, Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdü
Ürdün Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdü

Erdoğan'dan "ABD’nin YPG’ye silah" yardımına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan quot ABD nin YPG ye silah quot yardımına ilişkin

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Trump'tan Suriye'ye yönelik 'ulusal acil durum' uygulamasına uzatma
Trump'tan Suriye'ye yönelik 'ulusal acil durum' uygulamasına uzatma

Suriye'deki hapishanelerde bin 600 Filistinli kayboldu
Suriye'deki hapishanelerde bin 600 Filistinli kayboldu

ABD Savunma Bakanı Mattis: Şeytan ayrıntıda gizlidir!
ABD Savunma Bakanı Mattis Şeytan ayrıntıda gizlidir






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 