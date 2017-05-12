00:45, 12 Mayıs 2017 Cuma

Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye binasında gerçekleşen törende, EXPO'yu Hatay'a getirebilmek için büyük çaba gösterdiklerini ve bu kapsamda iki sunum gerçekleştirdiklerini belirtti.

"SAVAŞTAN ETKİLENEN HERKESİN MORAL VE MOTİVASYONA İHTİYACI VAR"

Kentin altı yıldan bu yana savaşın gölgesinde yaşayan bir şehir olarak psikolojik ve sosyolojik yönden olumsuz etkilendiğini dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

"Yalnızca Hatay’ın değil savaştan etkilenen herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yüzyıllardır 23 medeniyetin 13’üne ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, farklı dine inananların sevgi, barış, huzur ve kardeşçe yaşadığı bir kentte bu büyük organizasyonun yapılması hem bize hem de çevre ülkelere umut ışığı olacaktır. Bu organizasyon insanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesine katkı sağlayacaktır."

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom da Hatay'da 2021 EXPO'nun en iyi şekilde gerçekleştirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise "EXPO'da benzer niteliklere sahip. Dünya Hatay noktasında endişe yaşıyor olabilir ama bir araya gelmek ve bu tecrübeleri paylaşmak çok güzel. Proje çok güzel eğer bu süreci başarıyla götürmek istiyorsak çok çalışmalıyız. Başarılı bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.