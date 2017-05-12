00:50, 12 Mayıs 2017 Cuma

Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Avrupa Adalet Divanında dün görülmeye başlanan Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Lazar, haftalık basın toplantısında, Macaristan ve Slovakya'nın, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sistemine karşı çıkarak Avrupa Adalet Divanına taşıdığı davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'da ikamet edebilecek kişiler hakkında, sadece ulusal meclisin karar verebileceğini, AB'nin uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin kabul edilemez olduğunu ifade eden Lazar, ''Macar parlamentosundan, hükümetinden ve vatandaşlarından ülke topraklarında kimin ikamet etmesi konusunda karar verme yetkisini alırlarsa Macaristan'ın egemenlik temelleri tehlikeye girer. Kota davasının bahsi de bu.'' diye konuştu.

"KOTA SİSTEMİ SIĞINMACI KRİZİNE ÇÖZÜM DEĞİL"

Lazar, Macaristan'ın sınırlarında aldığı önlemler sayesinde ülkeye sığınmacı girişinin imkansız hale geldiğini, uygulanmak istenen kota sisteminin sığınmacı krizine çözüm olmadığını savunarak ''Macaristan vergi mükelleflerinin parasını sığınmacılara destek vermek için harcamak istemiyor. Hiçbir kota sistemini kabul etmiyoruz.'' dedi.

Janos Lazar ayrıca AB dışından gelen tehditler gerekçe gösterilerek Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilgili AB kurumlarınca onaylanarak 7 Nisan'da yürürlüğe giren Schengen sınırı kural değişikliklerinin, sınır kapılarında uzun kuyruklara neden olduğunu, bu yüzden Macar hükümetinin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda bütün yolculara sıkı kontrol yapılması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını belirtti.