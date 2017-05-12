Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:44, 12 Mayıs 2017 Cuma
Kıbrıs
01:10, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım
Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık 4 saat görüştü.

Görüşmede, Türk tarafı müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Akıncı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin başlamasının ardından iki yılı geride bıraktıklarını, bu sürede 60'tan fazla liderler buluşması, 150'den fazla müzakereciler toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.

"BİR SONUCA VARIP VARAMAYACAĞIMIZIN KARARINI VERMEMİZ GEREKİYOR"

Müzakerelerde başarılamayan işlerin yanında, başarılan çok konular olduğunu ifade eden Akıncı, "Geldiğimiz noktada artık bir sonuca varıp varamayacağımızın kararını vermemiz gerekiyor. Bundan sonrası için artık bir karar aşamasına getirilmiş bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Bu sürecin ucu açık şekilde gidemeyeceğinin, sadece Türk tarafının değil, konuyla ilgilenen herkesin gördüğü bir gerçeklik olduğuna işaret eden Akıncı, adı konulmasa da doğal bir takvimin işlediğini kaydetti.

Görüşmede, müzakerecilerin mülkiyet konusunda yaptığı çalışmaları kendilerine aktardığını anlatan Akıncı, müzakerecilere 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir sonraki liderler görüşmesi için yoğun çalışma yapmaları konusunda talimatlar verdiklerini dile getirdi.

 "BU BİRİKİMİN HEBA OLMSINI KİMSE İSTEMEZ"

Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığının çok açık ve net olduğunun bilindiğine dikkati çeken Akıncı, şöyle devam etti:

"Bunu defalarca kanıtladık. Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır. Bu kararlılık önümüzdeki yakın gelecekte sergilenebilirse bir sonuca ulaşmak mümkün olacak. Eğer olmazsa gerçek durum neyse toplumlarımıza çıkıp açık yüreklilikle ifade etmek durumunda olacağız. Bu kadar yoğun çaba sonrasında elde edilmiş bu birikimin kuşkusuz ki heba olmasını kimse istemez. Ne Birleşmiş Milletler ister ne Avrupa Birliği ister ne başka aktörler ister. Ama en başta da Kıbrıslı Türkler olarak biz istemeyiz. Eminim çözüm isteyen Kıbrıslı Rumlar da bu çabanın heba olup gitmesini istemezler."

Akıncı, "Önümüzdeki birkaç haftanın ne kadar kritik olduğunun bilinci içerisindeyim. Toplumlarımıza bu şansı vermek gerektiği inancı içerisinde bu masanın etrafında bulunuyorum. Rum tarafında da bu niyet varsa bu şansı yitirmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 



İlgili Konular Mustafa Akıncı kıbrıs KKTC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu

AB'ye üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi
Akıncı Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım
Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama

Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi
Trump Bakanlık tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım
Trump: Bakanlık tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanlığının resmi tavsiyesinden önce FBI Direktörü Comey'in görevine son vermeyi planladığını ve bakanlık tavsiyesi olmasa bile bu adımı atmaya kararlı olduğunu açıkladı
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale
İsrail'de 'Filistinli tutuklulara destek yürüyüşüne' sert müdahale

Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu
AB'den ABD'ye 'dizüstü bilgisayar yasağı' mektubu

AB Komisyonu üyeleri, ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly'e, Avrupa havalimanlarında da uygulanması tartışılan dizüstü bilgisayar yasağına ilişkin mektup yolladı
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu
Saraybosna'da Nakşibendilik sempozyumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Balkanlar'da İrfan Ocakları: Bosna'da Nakşibendilik Sempozyumu" düzenlendi
Mistura Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu
Mistura, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasından umutlu

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel
İşgal polisinden 'Aksa yürüyüşüne' engel

1948 Filistin İslami Hareketi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği yürüyüş polis zoruyla engellendi. İsrail yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Filistin 1948 İslami Hareketi'ne mensup 26 kişi gözaltında
AP Başkanından AB'ye uyarı
AP Başkanından AB'ye uyarı

AP Başkanı Tajani, Fransa'daki seçim sonuçlarının Brexit kararı sonrası "Avrupa'nın büyük geri dönüşü" olarak değerlendirilebileceğini ancak sonucun "açık çek" olarak algılanmasının doğru olmayacağını belirtti
BM 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek
BM, 16 Mayısta Kosova'yı görüşecek

16 Mayıs tarihinde bir araya gelecek olan BMGK'nın gündemi Kosova olacak
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi
PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi

Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da
Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya'da

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Soçi'de görüştü
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki
ISESCO'dan İran Cumhurbaşkanı adayına tepki

ISESCO, İran Cumhurbaşkanı adayı Reisi'nin Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarını kınadı

Haberler

Akıncı: Bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir
Akıncı Bu bizim neslin bizim kuşağın son denemesidir

Akıncı: Sondajlar başlarsa, yeni gerginlikler söz konusu olur
Akıncı Sondajlar başlarsa yeni gerginlikler söz konusu olur

Akıncı'dan BM'ye 'Kıbrıs' çağrısı
Akıncı'dan BM'ye 'Kıbrıs' çağrısı

'Seçimler yaklaştıkça Anastasiadis çözümden uzaklaşıyor'
Seçimler yaklaştıkça Anastasiadis çözümden uzaklaşıyor'

'Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı'
Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı'

Kıbrıs'ta müzakereler 2 ay aradan sonra yeniden başladı
Kıbrıs'ta müzakereler 2 ay aradan sonra yeniden başladı

Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu
Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor
Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 