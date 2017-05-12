Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık 4 saat görüştü.
Görüşmede, Türk tarafı müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.
Akıncı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin başlamasının ardından iki yılı geride bıraktıklarını, bu sürede 60'tan fazla liderler buluşması, 150'den fazla müzakereciler toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.
Müzakerelerde başarılamayan işlerin yanında, başarılan çok konular olduğunu ifade eden Akıncı, "Geldiğimiz noktada artık bir sonuca varıp varamayacağımızın kararını vermemiz gerekiyor. Bundan sonrası için artık bir karar aşamasına getirilmiş bulunmaktadır." şeklinde konuştu.
Bu sürecin ucu açık şekilde gidemeyeceğinin, sadece Türk tarafının değil, konuyla ilgilenen herkesin gördüğü bir gerçeklik olduğuna işaret eden Akıncı, adı konulmasa da doğal bir takvimin işlediğini kaydetti.
Görüşmede, müzakerecilerin mülkiyet konusunda yaptığı çalışmaları kendilerine aktardığını anlatan Akıncı, müzakerecilere 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir sonraki liderler görüşmesi için yoğun çalışma yapmaları konusunda talimatlar verdiklerini dile getirdi.
Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığının çok açık ve net olduğunun bilindiğine dikkati çeken Akıncı, şöyle devam etti:
"Bunu defalarca kanıtladık. Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır. Bu kararlılık önümüzdeki yakın gelecekte sergilenebilirse bir sonuca ulaşmak mümkün olacak. Eğer olmazsa gerçek durum neyse toplumlarımıza çıkıp açık yüreklilikle ifade etmek durumunda olacağız. Bu kadar yoğun çaba sonrasında elde edilmiş bu birikimin kuşkusuz ki heba olmasını kimse istemez. Ne Birleşmiş Milletler ister ne Avrupa Birliği ister ne başka aktörler ister. Ama en başta da Kıbrıslı Türkler olarak biz istemeyiz. Eminim çözüm isteyen Kıbrıslı Rumlar da bu çabanın heba olup gitmesini istemezler."
Akıncı, "Önümüzdeki birkaç haftanın ne kadar kritik olduğunun bilinci içerisindeyim. Toplumlarımıza bu şansı vermek gerektiği inancı içerisinde bu masanın etrafında bulunuyorum. Rum tarafında da bu niyet varsa bu şansı yitirmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi
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