09:27, 12 Mayıs 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Çin Halk Cumhuriyeti'ne hareket edecek.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya Senatosu Başkanı Pietro Grasso ile görüşecek, Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi (AİBPA) Başkanlık Divanı Toplantısı ile Parlamento Başkanları Dördüncü Zirvesi'ne katılacak.

(Roma)

3- Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de temaslarda bulunacak, ardından Türkiye'ye dönecek.

(Londra)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İÜ tarafından düzenlenen 2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA Saraybosna Proje Koordinasyon Ofisi yeni binasının açılışını yapacak, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdiç ile görüşecek, Foça Hünkar Camisi'nin açılışına katılacak, Saraybosna'da Srebrenica Anma Galerisi'ni ziyaret edecek, Başçarşı'yı gezecek.

(Saraybosna)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muş'ta "İl Değerlendirme Toplantısı"na, Siirt'te "Doğumunun 200. Yılı Hatırası Şeyh Muhammed el-Hazin Sempozyumu"na katılacak.

(Muş/10.00/Siirt/14.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm" konulu seminere katılacak.

(Ankara/15.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu açılış törenine katılacak, Gökçeada Kaymakamlığını ziyaret edecek.

(Çanakkale/15.00/16.30)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "lısu Barajı Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları" kapsamında Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma işlemi dolayısıyla gerçekleştirilecek programa video konferans ile bağlanacak.

(Batman/10.00)

7- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Pendik Green Park Otel'de, Anadolu Kuzey ve Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)



EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulunun açılışına katılacak.

(İstanbul/10.15)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi kabul edecek.

(Ankara/14.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Genç Türkiye Zirvesi kapsamındaki "Küresel Güç, Bölgesel Lider: Yeni Türkiye" konulu oturuma katılacak.

(İstanbul/13.30)

4- TÜİK, mart ayı süt-süt ürünleri ve kümes hayvancılığı üretimi ile ocak-mart dönemi kırmızı et üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, The Marmara Otel'de UNESCO Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Milli Komisyonları Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı Açılış Töreni ile "İşbirliği Alanları Üzerine Genel Görüşme" konulu Yuvarlar Masa Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak.

- Avcı, Yenikapı Meydanı'nda Etnospor tarafından düzenlenen Kültür Festivali'ne iştirak edecek, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Miraç ve Yolculuk Durakları Sergisi Açılış Töreni'nde bulunacak, Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Dergisi 1000. Sayı tanıtımına katılacak.

(İstanbul/09.30/10.30/14.00/19.30/20.00)

2- Siyer Vakfı tarafından, "En Güzel'in Sözleri" temasıyla düzenlenecek "4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın tanıtımı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılışını yapacak, Ulu Camii'de cuma hutbesi irad edecek.

(Bursa/11.00/13.00)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları toplantısına katılacak, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisini takip edecek.

(Bakü)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.

(İstanbul/10.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Kayserispor-Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/İstanbul/20.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Masa Tenisi ETTU Kadınlar Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile TİGEM Spor karşılaşacak.

(Bursa/19.00)

6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Muratbey Uşak-Trabzonspor Medical Park, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece maçları yapılacak.

(Uşak/15.00/Ankara/İstanbul/19.00)

7- Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/Erzurum/16.00)



ÖZEL HABER

1- "ABD'deki davayı yakından takip ediyoruz"

- Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu:

- "Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyoruz”

- "Atilla'yı savunmak üzere ABD'de, devletimizin daha önce çalıştığı bir hukuk bürosu ile anlaşma yapıldı. Ayrıca kendisine destek olmak amacıyla Türkiye'den bir avukat görevlendirildi"

- "Yapılan uygulamanın bankamız ve ülkemiz için siyasi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum"

- "Soruşturmayı başlatan savcının ve davayı görmekte olan mahkemenin FETÖ bağlantıları ve ülkemize yönelik yaklaşımları bilinen bir gerçektir"

- "(Halk Katılım'ın kuruluşu) Artık bankamızın ve ülkemizin önünün iyice açıldığını düşündüğümüz bugünlerde planlamamızı yapıp inşallah en kısa süre içinde katılım bankamızı kurmak arzusundayız"

2- Hayalin gölgesinde 500. yıl

- İnsan ilişkilerinin hicivli, esprili kimi zaman da düşündürücü halinin ışık ve gölge aracılığıyla beyaz perdedeki izdüşümü olan gölge oyunu, Anadolu topraklarına gelişinin 500. yılında, geleneksel Türk sanatının önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor

- Gölge oyunu sanatının önemli ustalarından Suat Veral, Karagöz ve Hacivat ile başlayan, zamanla 38'e ulaşan figür sayısını 350-400'e çıkararak, perdedeki karakter ve konu çeşitliliği artırmanın yanı sıra bu sanat dalındaki çıtayı da yükseltti

- Suat Veral:

- "Gölge oyunu aslında bir hayal. Hayalin içinde gerçeği bulmak gibi bir özelliği var bu oyunun"

- "İnsanlar, Karagöz ve Hacivat sayesinde kendi gerçeklerini görmeye başladı. Karagöz, okumamış ve cahil bir insan. Hacivat ise tam tersi bilgili, kendinden ödün vererek, karşısındakini sabırla dinleyen bir karakter. Türk toplumunda da öyle değil mi? Bazen cahilleşebiliyoruz, bazen de kültür noktasında karşımızdaki insanı dinleyerek, kendimizi biçimlendirdiğimiz bir noktayla yol alıyoruz. Bence burada hem öğüt hem eğlence kazanıyoruz hem de alabildiğimiz kadar bilgi alıyoruz"

3- Anneler ve çocukları otizmi müzikle aşıyor

- Otizmli çocuklara hizmet veren Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, rehabilitasyonun bir parçası olarak, çocuklardan "Gökkuşağının Sesi", annelerinden ise "Gökkuşağının Anneleri" adlı iki ayrı müzik grubu oluşturuldu

- Çeşitli enstrümanlar çalan, şarkılar söyleyen çocuklar ve anneleri, rehabilitasyon sürecinden birlikte geçerek zorlukları aşıyor

- Kurum Müdürü Nasuh Deveci:

- "Velilerimizin de ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. İstedik ki onlar da çocukların yaptığı çalışmalarda birlikte bir şeyler ortaya koysunlar"

- Oğlu da müzik grubunda yer alan Arzu Temel:

- "Müzik grubuyla arkadaşlarla kendimizi motive ediyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Buradaki çalışmalardan sonra çok rahatlıyorum. İleriki aşamada oğlumla beraber solo söyleyeceğiz"

- Ayten Bilgin Balcı:

- "Müzik bana çok iyi geldi. Çok yalnız olduğumuzu hissediyorum. Bazen ailelerimiz bile bizi istemiyor. Burada aynı şeyleri yaşayan kadınlarla beraber olmak bana iyi hissettiriyor"