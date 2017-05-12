Cumhuriyet.com GYY'ne gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güven'i evinde gözaltına alarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürdü.
Güven hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili bir haber nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Güven'e gözaltı
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