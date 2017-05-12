09:40, 12 Mayıs 2017 Cuma

Cumhuriyet.com GYY'ne gözaltı





Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Güven'e gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güven'i evinde gözaltına alarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürdü. Güven hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili bir haber nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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