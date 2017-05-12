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ABD'li hakim Rıza Sarraf'ın avukatlarından endişeli
ABD'li hakim Rıza Sarraf'ın avukatlarından endişeli

Sarraf'ın yeni avukatları Giuliani ve Mukasey'in davadaki konumlarının sorgulandığı duruşmada Hakim Berman, bu avukatların şirketlerinin temsil ettiği diğer taraflarla Sarraf'ın çıkarlarının çakışacağından "endişe duyduğunu" söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İş adamı Rıza Sarraf'ın New York'ta yargılandığı davada Hakim Richard Berman, Sarraf'ın yeni avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in şirketlerinin bazı Amerikan bankaları ve Türkiye'nin yanı sıra Sarraf'ı da temsil etmesinin "çıkar çatışmasına" neden olabileceğinden "endişe duyduğunu" belirterek, savcılık ve savunma ekibinden Giuliani ve Mukasey'in davadaki konumlarına ilişkin detaylı yazılı bilgi istedi.

Giuliani ve Mukasey'in avukatlık şirketlerinin hem Sarraf'ı temsil edip hem de ona atılı suçların mağduru olduğu bazı Amerikan bankalarını savunması ve yine aynı şirketlerin Türkiye adına ABD'de lobi faaliyeti yürütmesinin "çıkar çatışması" oluşturup oluşturmayacağının sorgulandığı duruşmaya devam edildi.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamalarıyla ABD'de yargılanan Sarraf, savunma ekibine son olarak Giuliani ve Mukasey'i de katmıştı ancak savcılık muhtemel "çıkar çatışması" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Hakim Berman, geçen haftaki duruşmada yöneltilen sorulara savunma ekibi ve Sarraf'ın verdiği yanıtların "tatmin edici" olmadığını ifade ederek bugünkü duruşmada aynı soruları tekrar yöneltti.

Berman, geçen hafta Sarraf'a yeni avukatlar ve bunların şirketlerinin temsil ettiği diğer taraflarla Sarraf'ın çıkarlarının çakıştığı durumda kendisinin zarar görebileceğini belirterek bunu anlayıp anlamadığını sormuş, Sarraf da çıkar çatışması ihtimalinin farkında olduğunu, yeni avukatlarını bunu göze alarak seçtiğini söylemişti.

İlk kez böyle bir davaya baktığını dile getiren Berman, çıkar çatışması yaşanmaması için Sarraf'ın yeni avukatları Giuliani ve Mukasey'in davadaki konumlarının netleştirilmesi için savcılık ve savunma ekibinden detaylı yazılı bilgi talep etti ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Daha önceki duruşmada Sarraf'ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey'in duruşmalarda müvekkili temsil etmeyeceğini ancak davaya "diplomatik çözüm" bulunması için çalışacaklarını kaydetmişti.

HAKİM 17 ARALIK GİRİŞİMİNİ ÖVMÜŞTÜ

Zarrab’ın yargıcı Berman’ın 2014’te İstanbul’da CHA’ya röportaj verdiği ve 17 Aralık darbe girişimini överek hükümeti kötülediği ortaya çıkmıştı.

İş adamı Rıza Sarraf'la aynı davada yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise bugünkü duruşmaya katılmadı. Savcılık, Sarraf ile Atilla'nın davalarını birleştirmişti.

Sarraf geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor. Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.



İlgili Konular Rıza Sarraf
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