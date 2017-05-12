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Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonunda 57 gözaltı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonunda 57 gözaltı

FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 102 şüpheliden 57'si yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 102 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 104'ü İstanbul'da olmak üzere Giresun, Balıkesir, Kayseri, Bursa ve Ankara'daki toplam 110 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı alınan şüphelilerden bazılarının çalıştıkları Borsa İstanbul'dan daha önce çıkarıldıkları, bir kısmının da "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.



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