Dünya Bülteni Haber Portalı

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10:15, 12 Mayıs 2017 Cuma
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10:06, 12 Mayıs 2017 Cuma

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"ABD, YPG'ye silah göndermeye başladı" iddiası

ABD'nin Başkan Donald Trump'ın Salı günü verdiği kararın ardından PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah göndermeye başladığı iddia edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan merkezli El Masdar News sitesinin haberine göre; askeri donanımlar Tabka Barajı yakınlarındaki YGP'lilere Perşembe günü ulaştırıldı.

Ana omurgasını PKK'nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) liderlerinden Cihan Şeyh Ahmed, “Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki yardım Rakka’nın kurtarılması ve IŞİD (DEAŞ)’in yok edilmesi için yeterli olur” dedi. DEAŞ karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian önceki gün “(YPG'ye) Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir” demişti.

Dün Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'ya ilk sevkıyatın yapıldığı da iddia edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’in Suriye’deki fiili başkenti Rakka’ya yönelik operasyon için PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerini ağır silahlarla donatma kararı, Türkiye’de hemen her kesimin tepkisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs’ta Başkan Trump’a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür” dedi.



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