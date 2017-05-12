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12:30, 12 Mayıs 2017 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 10:32, 12 Mayıs 2017 Cuma

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ABD, Tabka'yı DEAŞ'tan alıp PYD/YPG'ye bıraktı!
ABD, Tabka'yı DEAŞ'tan alıp PYD/YPG'ye bıraktı!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın Tabka ilçesi ve Tabka Barajı'nı PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine bırakarak bölgeden çekildiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya bağlı Tabka ilçesi ve Tabka Barajı, ABD destekli PYD tarafından tamamen ele geçirildi. Böylece PYD/PKK ilçenin tamamında kontrolü sağlamış oldu. 

Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın Tabka ilçesi ve Tabka Barajı'nı PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bırakarak bölgeden çekildiğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Koalisyonu ve ortağı SDG, Tabka Barajı, Tabka şehri ve yakınındaki havaalanının kurtarılmasını 10 Mayıs'ta tamamladı." ifadesine yer verildi.

DEAŞ'ın Tabka Barajı ve Tabka şehrinin geri kalan kısmını teslim etmeye zorlandığı belirtilen açıklamada, Tabka'nın alınmasıyla Rakka'nın daha da izole edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "SDG masum sivilleri korumak(!) ve yüz binlerce Suriyelinin içme suyu, tarım ve elektrik ihtiyacını karşılayan barajın altyapısını korumak için DEAŞ'ın şehri teslim etmesini kabul etti. Koalisyon kaçan savaşçıları takip edip sivillere zarar vermeden vurulabilecek olanları hedef aldı." ifadeleri de kullanıldı.

70 DEAŞ MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca açıklamada, Tabka operasyonunda 70 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD geçen mart ayında SDG unsurlarını helikopterlerle Tabka'nın güneyine geçirmiş, Apache tipi saldırı helikopterlerle havadan destek vererek Tabka operasyonunu başlatmıştı.



İlgili Konular Suriye DEAŞ pyd ABD
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