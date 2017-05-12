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Güncelleme: 10:31, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı
Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı

Brezilya'da 18 ay önce ilan edilen Zika virüsü için ilan edilen acil durum kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Adeilson Cavalcante, Zika virüsüne yol açan sivrisineklere karşı yürütülen çalışmalar sayesinde, ocak ayından nisan ortasına kadarki süreçte, bir önceki yılın aynı dönemine göre Zika vakalarının yüzde 95 azaldığını açıkladı. 

Virüs nedeniyle 2015 yılı kasım ayında ilan edilen acil durumun kaldırıldığını kaydeden Cavalcante, "Acil durumun sona ermiş olması gözetim ya da yardımlarının bittiği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kasım ayında Zika virüsünün yayılmasıyla ilgili 2015 şubat ayında ilan ettiği küresel acil durumun kaldırıldığını duyurmuş, virüsün uzun vadede yayılmasına karşı örgütün çalışmalarına devam edeceği belirtilmişti.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı. 



İlgili Konular Zika vakaları Brezilya
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