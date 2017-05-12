Güncelleme: 12:00, 12 Mayıs 2017 Cuma

Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması işleminin tamamlandğı belirtildi.

Meteorolojik şartların uygun olması nedeniyle bugün gerçekleştirilen taşıma işlemi, saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren taşıma işlemi 11.35'te tamamlandı.

Hasankeyf ilçesinde inşa edilen Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla su altında kalacak yaklaşık 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşıma işleminde, 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürü Yalçın Kurt yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültür varlıkları açısından çok zengin bir ülke olduğunu dile getirerek, ülkede yaklaşık 17 bin sit alanı, 103 bin taşınmaz kültür varlığı, 120 bin civarında büyük bir zenginlik kaynağına sahip olduğunu aktardı.

Ilısu Barajı nedeniyle su altında kalacak Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için kurumun gece gündüz çalıştığını anlatan Kurt, bir çok ilgilinin yer aldığı bir teknik heyetin bu çalışmanın içinde yer aldığını söyledi.

Hasankeyf Arkeolojik Kazılar Başkanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam da 2014 yılından beri Ilısu Barajı kapsamında Hasankeyf'teki arkeolojik kazıları ve restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Taşıma işlemini gerçekleştiren ER-BU İnşaat firmasının yetkilisi İnşaat Mühendisi Oğuz Çetin ise yaklaşık 16 ay proje aşaması sürdüğünü, alt yüklenici olarak Bresser firmasından teknik destek aldıklarını söyledi.

Çetin, dünyada iki çeşit yapı taşıma sistemi kullanıldığını, türbenin taşınmasında Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı (SPMT) tercih ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık 6 aylık uygulama süresinin ardından iki kilometrelik taşıma yol yaptıklarını aktaran Çetin, "Türkiye'de ilk defa bu kadar yüklü tonajlı bir araç ilk defa karayolunun üzerinden geçecek. Yapının tarihi 555 yıl öncesine kadar dayanıyor. Dünyada bu zamanda kadar böyle eski bir yapı taşınmamış. Bizim de bu iş ilk tecrübemiz oldu. Bundan sonra yapının kaldırılmasında ve taşınması konusundaki tecrübemizi başka işlerde de hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.