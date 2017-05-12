Maarif Vakfı ilk üniversite eğitimini Arnavutluk'ta başlatacak

Arnavutluk'ta iki fakültesi, 420 öğrencisi, 50 ye yakın akademisyeni bulunan Kanada Teknoloji Enstitüsünün Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda anlaşma sağlandı.
Katarlı bir yatırımcı tarafından 2011 yılında Tiran'da kurulan Kanada Teknoloji Enstitüsünün iki fakültesi, 420 öğrencisi, 50'ye yakın akademisyeni bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonucunda, enstitünün Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda anlaşma yapıldı. Bu kapsamda, okul sahipleri ile kurumun Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine dair vakfın İstanbul'daki merkezinde iyi niyet protokolü imzalandı.
Ön protokol ve anlaşma ile Türkiye Maarif Vakfı dünyadaki ilk üniversite eğitimini Arnavutluk'ta verecek. 2016-2017 eğitim döneminde iki fakültesi, 420 öğrencisi, 50'ye yakın akademisyeni bulunan üniversitenin, 2017-2018 için öğrenci hedefi 600 olarak planlandı. Üniversiteye yeni fakültelerin eklenmesi ve akreditasyon süreçleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar devam ediyor.
Arnavutluk'ta eğitim lisansına sahip okul araştırmaları da devam ediyor.
Bu kapsamda hali hazırda öğrenci ve ilk, orta ve lise seviyelerinde lisansa sahip okulların devralınmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Arnavutluk özelinde ayrıntılı ve titiz bir çalışma yürütülmeye çalışılıyor.
Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta alternatif eğitim kurumları oluşturma ve ailelerin çocuklarını FETÖ'ye ait okullardan alması için çalışma yürütüyor. Balkanları üs olarak belirleyen FETÖ, Arnavutluk'ta 12 eğitim kurumuna sahip. Bu kurumların ikisi üniversite adı altında faaliyet gösteriyor.
Arnavutluk'ta iki fakültesi, 420 öğrencisi, 50 ye yakın akademisyeni bulunan Kanada Teknoloji Enstitüsünün Türkiye Maarif Vakfına devri konusunda anlaşma sağlandı
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