Venezuela'da 65 asker gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Venezuela'da 65 askerin gözaltına alındığı bildirildi.
Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in avukatı Alonso Medina, çeşitli rütbelerden 65 ordu mensubunun gözaltına alındığını, bazılarının vatana ihanet ve isyana teşvikle suçlandığını açıkladı.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler anayasal görevlerine odaklanmıştır, ordunun bölündüğüne dair iddialar askeri bir ayaklanmaya teşvik etmeye yöneliktir." dedi.
Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, geçen hafta onlarca ordu görevlisinin "hoşnutsuzluklarını dile getirdiği" için gözaltına alındığını, ordu içinde hükümetten "son derece memnuniyetsiz" olanların bulunduğunu ifade ederek, "Silahlı kuvvetler tamamen bölünmüştür." diye konuşmuştu.
Ülkede nisan başından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin kişi yaralandı. Protestolarda şimdiye kadar bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.
Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Anayasa Mahkemesinin 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerinin alındığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.
Mahkeme kararını ülkeyi diktatörlüğe götürme yönünde yeni bir adım olarak niteleyen protestocular, hükümetin istifasını ve seçime gidilmesini talep ediyor.
Maduro, mahkemenin kararını geri çekmesine rağmen devam eden protestolar karşısında 1 Mayıs'ta anayasayı yeniden yazacak özel bir meclis toplanması için girişim başlatmış, bu adım protestoların daha da artmasına yol açmıştı.
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