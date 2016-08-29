Hindistan'dan Google'a 'Modi' davası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açtı.
Emniyet Amiri Kemal Kishore yaptığı açıklamada, Dünya Hindu Konseyi Başkanı RK Awasthi'nin, Google'ı ve Uttar Pradeş eyaletinin Shahjahanpur bölgesindeki şirket yöneticilerini, Modi'yi arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösterdiği için şikayet ettiğini belirtti.
Kishore, "Yaptığımız incelemeler sonucu iddiaların doğru olduğunu gördük ve dava açtık." dedi.
AA muhabirine konuşan Awasthi de "Google, başbakanımızı küçük düşürdü. Gününün 18 saatini ülkesine adayan birisi asla ahmak bir başbakan olamaz." ifadelerini kullandı.
Google'ın Hindistan şubesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi'yi "Hindistan'ın ilk 10 suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015'te özür dilemişti.
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