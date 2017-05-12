Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler iade edildi

Malezya Emniyet Genel Müdürü Halid Ebubekir, ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan FETÖ üyesi 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
"New Straits Times" gazetesinde yer alan habere göre, Ebubekir, gözaltındaki 3 Türk vatandaşının dün gece Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.
Ebubekir, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Turgay Karaman", "İhsan Aslan" ve "İsmet Özçelik" adlı Türk vatandaşlarının FETÖ'ye mensup oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından arandığını belirtti.
FETÖ üyelerinin ülkelerine iade edilmeleri için Göçmen Bürosu yetkilileriyle iş birliği yaptıklarını kaydeden Ebubekir, Türk vatandaşlarının geçen hafta ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını anımsattı.
Türkiye'ye iade edilen FETÖ mensuplarından Karaman'ın İpoh'da faaliyet gösteren uluslararası okulun müdürü, Özçelik'in akademisyen, Aslan'ın da iş adamı olduğu belirtildi.
Karaman ve Aslan 2 Mayıs, Özçelik de 5 Mayıs'ta ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Malezya Emniyet Genel Müdürü Ebubekir, "Gözaltındaki 3 Türk vatandaşı, dün gece Türkiye'ye iade edildi" açıklamasında bulundu
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