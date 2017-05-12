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Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram mazot ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah ve 2 el bombası ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram mazot ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah ve 2 el bombası ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir adreste silah ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu mahalleye bağlı Ulucanlar mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama yapıldı.

Aramalarda PKK'lılarca gizlenmiş yaklaşık 500 kilogram mazot ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü olarak infilak ettirildi. 



İlgili Konular Mardin PKK operasyonu
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