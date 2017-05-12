Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı

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Myanmar'ın Yangon kentinde Budistlerin Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan olaylarla bağlantılı olarak yedi Budist milliyetçi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
BBC'nin haberine göre, Myanmarlı emniyet yetkilileri, Yangon'un Mingalar Taung Nyunt bölgesinde çıkan ve polisin uyarı ateşi açmasıyla sonuçlanan şiddet olayları nedeniyle yedi Budist milliyetçi hakkında şiddete teşvik suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Suçlanan Budistlerden ikisinin rahip olduğu belirtildi.
Myanmar'da şiddete teşvik suçu, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.
Yangon'da iki medresenin geçen ay Budist rahiplerin ve destekçilerinin zorlamalarıyla kapatılması üzerine Müslümanlarla Budistler arasında tırmanan gerilimin salı gecesi çatışmaya dönüştüğü bildirilmişti.
Budistlerin, Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan şiddet olaylarına müdahale eden bir polis memuru havaya uyarı ateşi açmış, bir Müslüman başından yaralanmıştı.
Ülkede Müslüman azınlığın yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eş zamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri uluslararası raporlara yansımıştı.
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