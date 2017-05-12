Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:30, 12 Mayıs 2017 Cuma
Asya
12:10, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı
Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı

Yangon'da polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığı olaylarla ilgili 7 Budist milliyetçi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Yangon kentinde Budistlerin Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan olaylarla bağlantılı olarak yedi Budist milliyetçi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, Myanmarlı emniyet yetkilileri, Yangon'un Mingalar Taung Nyunt bölgesinde çıkan ve polisin uyarı ateşi açmasıyla sonuçlanan şiddet olayları nedeniyle yedi Budist milliyetçi hakkında şiddete teşvik suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Suçlanan Budistlerden ikisinin rahip olduğu belirtildi.

Myanmar'da şiddete teşvik suçu, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Yangon'da iki medresenin geçen ay Budist rahiplerin ve destekçilerinin zorlamalarıyla kapatılması üzerine Müslümanlarla Budistler arasında tırmanan gerilimin salı gecesi çatışmaya dönüştüğü bildirilmişti.

Budistlerin, Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan şiddet olaylarına müdahale eden bir polis memuru havaya uyarı ateşi açmış, bir Müslüman başından yaralanmıştı.

Ülkede Müslüman azınlığın yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde kasım ayında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eş zamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, sivil halka yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri uluslararası raporlara yansımıştı.



İlgili Konular myanmar arakan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler iade edildi
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler iade edildi

Malezya Emniyet Genel Müdürü Ebubekir, "Gözaltındaki 3 Türk vatandaşı, dün gece Türkiye'ye iade edildi" açıklamasında bulundu
Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı
Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı

Yangon'da polisin uyarı ateşi açmak zorunda kaldığı olaylarla ilgili 7 Budist milliyetçi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
27 Nisan Makedonya'nın en kara günlerinden biriydi'
'27 Nisan, Makedonya'nın en kara günlerinden biriydi'

Makedonya'nın Arnavut kökenli ilk meclis başkanı seçilen Talat Caferi, "27 Nisan, bağımsızlığından bugüne Makedonya tarihinin en kara günlerinden biriydi." dedi
Hindistan'dan Google'a 'Modi' davası
Hindistan'dan Google'a 'Modi' davası

Arama sonuçlarında Başbakan Modi'yi "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google dava edildi
ABD'de büyük çete operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı
ABD'de büyük çete operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı

Ülke genelinde yürütülen büyük çaplı çete operasyonlarında bin 378 kişi yakalandı
Venezuela'da 65 asker gözaltına alındı
Venezuela'da 65 asker gözaltına alındı

Venezuela'da vatana ihanet ve isyana teşvikle suçlanan çeşitli rütbelerden 65 ordu mensubu gözaltına alındı
ABD Tabka'yı DEAŞ'tan alıp PYD YPG'ye bıraktı
ABD, Tabka'yı DEAŞ'tan alıp PYD/YPG'ye bıraktı!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın Tabka ilçesi ve Tabka Barajı'nı PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine bırakarak bölgeden çekildiğini açıkladı
Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı
Brezilya'da 'Zika' için ilan edilen acil durum kaldırıldı

Brezilya'da 18 ay önce ilan edilen Zika virüsü için ilan edilen acil durum kaldırıldı
quot ABD YPG'ye silah göndermeye başladı quot iddiası
"ABD, YPG'ye silah göndermeye başladı" iddiası

ABD'nin Başkan Donald Trump'ın Salı günü verdiği kararın ardından PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah göndermeye başladığı iddia edildi.
ABD'li hakim Rıza Sarraf'ın avukatlarından endişeli
ABD'li hakim Rıza Sarraf'ın avukatlarından endişeli

Sarraf'ın yeni avukatları Giuliani ve Mukasey'in davadaki konumlarının sorgulandığı duruşmada Hakim Berman, bu avukatların şirketlerinin temsil ettiği diğer taraflarla Sarraf'ın çıkarlarının çakışacağından "endişe duyduğunu" söyledi
4 İslami Dayanışma Oyunları 'barış mesajı' ile başlayacak
4. İslami Dayanışma Oyunları 'barış mesajı' ile başlayacak

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov, 4. İslami Dayanışma Oyunları ile tüm dünyaya barış, karşılıklı sevgi, saygı ve birliktelik mesajı vereceklerini söyledi
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu
AB'ye 63 bin çocuk sığınmacı başvurdu

AB'ye üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi
Akıncı Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım
Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık ve siyasi irade lazım. Geldiğimiz nokta, o noktadır." dedi
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı
Macaristan AB'nin zorunlu kotasına karşı

Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği zorunlu kota sisteminin, ülkesinin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin doğusunda Suriye sınırında bulunan askerlerinin tamamını çekeceklerini duyurdu
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama
Irak Genelkurmay Başkanından Musul için kritik açıklama

Irak ordusunun, Musul’un tamamını ramazan ayı öncesi DEAŞ'tan kurtaracağı bildirildi

Haberler

Myanmar Arakan'da BM soruşturması istemiyor
Myanmar Arakan'da BM soruşturması istemiyor

Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor
Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor

İnsan hakları gruplarından BM'ye Myanmar çağrısı
İnsan hakları gruplarından BM'ye Myanmar çağrısı

Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi
Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi

Arakan'da sokağa çıkma yasağı kalktı
Arakan'da sokağa çıkma yasağı kalktı

Myanmar'da Arakanlı Müslümana idam cezası
Myanmar'da Arakanlı Müslümana idam cezası

Arakanlı direnişçiler: DEAŞ değiliz
Arakanlı direnişçiler DEAŞ değiliz

Malezya Arakanlı Müslümanlara iş verecek
Malezya Arakanlı Müslümanlara iş verecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 