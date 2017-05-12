Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:36, 12 Mayıs 2017 Cuma
Güncel
12:47, 12 Mayıs 2017 Cuma

  • Paylaş
Siirt'te 112 yıllık cami yeniden ibadete açılacak
Siirt'te 112 yıllık cami yeniden ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür ve tescil envanterindeki 112 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siirt'te tarihi Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi, restorasyonun ardından 19 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Sait Sancar, restorasyonu tamamlanan Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür ve tescil envanterindeki 112 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nde incelemede bulundu.

Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeler doğrultusunda yapılan restorasyonun ardından ibadete hazır hale geldiğini söyledi.

Caminin restorasyonuna 460 bin lira harcandığını ifade eden Sancar, caminin daha ferah hale getirilmesi için ibadethanenin bitişiğindeki iki evin satın alındığını anlattı.

Sancar, "Bu evlerin birinin yerine tuvalet ve abdest alma yeri, diğerinin yerine de imam evi ve türbenin de daha ferah bir hale getirilmesi için peyzaj alanı yapıldı." dedi.

Caminin tamamen aslına bağlı kalınarak restore edildiğini vurgulayan Sancar, sıvaların ve taşlar arasının temizlenerek çimentodan arındırıldığını aktardı.

Restorasyon çalışmalarında pişirilmiş ve öğütülmüş toprak ürünleri ile yapılan ve "Horasan harcı" olarak bilinen harç kullanıldığına dikkati çeken Sancar, şöyle devam etti:

"Caminin iç kısmı da bu harçla sıvandı. Dış kısımda yer alan moloz taşının da güzelliği korunarak yine Horasan harcından derzler yapıldı. 19 Mayıs'ta ibadete yeniden açılacak olan camimizde cemaatimiz rahat bir şekilde ramazan ayında ibadetlerini yapabilecek. Sıcak ve soğuk su tesisatını kurduğumuz camimizde engelliler için de tuvalet yer alıyor. Cami avlusunda yer alan türbe de daha ferah bir hale getirildi."

Sancar, Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nin yaklaşık 500 cemaat kapasiteli olduğunu da dile getirdi.



İlgili Konular Siirt Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
İzmir'de 66 göçmen yakalandı
İzmir'de 66 göçmen yakalandı

Çeşme ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 66 yabancı uyruklu yakalandı
Siirt'te 112 yıllık cami yeniden ibadete açılacak
Siirt'te 112 yıllık cami yeniden ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür ve tescil envanterindeki 112 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nin restorasyonu tamamlandı
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bosna Hersek'te
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bosna Hersek'te

Kaynak, TİKA'nın Saraybosna'daki yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı
Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Mardin'deki operasyonda 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram mazot ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah ve 2 el bombası ele geçirildi
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı FOTO
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı | FOTO

Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması işlemi tamamlandı
Öğrenciler toplumsal değişimi masaya yatırıyor
Öğrenciler toplumsal değişimi masaya yatırıyor

Türkiye’de son elli yılda yoğun ve kapsamlı bir toplumsal değişim yaşanıyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi bu değişimi her yıl düzenlediği sempozyumlarla ele alıyor
Kara Havacılık Komutanlığı' iddianamesi tamam
Kara Havacılık Komutanlığı' iddianamesi tamam

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Trump'la yapacağımız görüşme nokta mesabesinde olacaktır'
'Trump'la yapacağımız görüşme nokta mesabesinde olacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretiyle ilgili olarak, "Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır.' dedi
Kuşadası orta şiddette depremle sarsıldı
Kuşadası orta şiddette depremle sarsıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ağrı'da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 9'a yükseldi
Ağrı'da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 9'a yükseldi

Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 9'a çıktı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonunda 57 gözaltı
Borsa İstanbul'a FETÖ operasyonunda 57 gözaltı

FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 102 şüpheliden 57'si yakalandı
Cumhuriyet com GYY'ne gözaltı
Cumhuriyet.com GYY'ne gözaltı

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Güven'e gözaltı
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor
TİKA Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasına sahip çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bosna Hersek Koordinatörlüğü, ülkedeki Osmanlı mirasına çeşitli projelerle sahip çıkıyor
Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı
Hatay EXPO 2021 için imzalar atıldı

Botanik EXPO'yu 2021 yılında "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazanan Hatay'da EXPO yetkilileri ile Hatay Büyükşehir Belediye yetkilileri arasında resmi imzalar atıldı
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İbrahim Erkal hayatını kaybetti
İbrahim Erkal hayatını kaybetti

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti

Haberler

Siirt'te PKK operasyonu: 20 gözaltı
Siirt'te PKK operasyonu 20 gözaltı

Siirt'teki terör operasyonunda 7 gözaltı
Siirt'teki terör operasyonunda 7 gözaltı

Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" süresi uzatıldı
Siirt'te quot Geçici Özel Güvenlik Bölgesi quot süresi uzatıldı

Siirt'te 2 bin kişilik yurdun çatısı çöktü
Siirt'te 2 bin kişilik yurdun çatısı çöktü

Siirt merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 33 gözaltı
Siirt merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 33 gözaltı

Siirt'te araçlar çığ altında kaldı
Siirt'te araçlar çığ altında kaldı

Siirt'te öldürülen PKK'lıların kimliği belli oldu
Siirt'te öldürülen PKK'lıların kimliği belli oldu

Siirt belediyesine silahla girmeye çalışan kadın gözaltında
Siirt belediyesine silahla girmeye çalışan kadın gözaltında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 