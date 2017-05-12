Siirt'te 112 yıllık cami yeniden ibadete açılacak

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Siirt'te tarihi Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi, restorasyonun ardından 19 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak.
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Sait Sancar, restorasyonu tamamlanan Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür ve tescil envanterindeki 112 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nde incelemede bulundu.
Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeler doğrultusunda yapılan restorasyonun ardından ibadete hazır hale geldiğini söyledi.
Caminin restorasyonuna 460 bin lira harcandığını ifade eden Sancar, caminin daha ferah hale getirilmesi için ibadethanenin bitişiğindeki iki evin satın alındığını anlattı.
Sancar, "Bu evlerin birinin yerine tuvalet ve abdest alma yeri, diğerinin yerine de imam evi ve türbenin de daha ferah bir hale getirilmesi için peyzaj alanı yapıldı." dedi.
Caminin tamamen aslına bağlı kalınarak restore edildiğini vurgulayan Sancar, sıvaların ve taşlar arasının temizlenerek çimentodan arındırıldığını aktardı.
Restorasyon çalışmalarında pişirilmiş ve öğütülmüş toprak ürünleri ile yapılan ve "Horasan harcı" olarak bilinen harç kullanıldığına dikkati çeken Sancar, şöyle devam etti:
"Caminin iç kısmı da bu harçla sıvandı. Dış kısımda yer alan moloz taşının da güzelliği korunarak yine Horasan harcından derzler yapıldı. 19 Mayıs'ta ibadete yeniden açılacak olan camimizde cemaatimiz rahat bir şekilde ramazan ayında ibadetlerini yapabilecek. Sıcak ve soğuk su tesisatını kurduğumuz camimizde engelliler için de tuvalet yer alıyor. Cami avlusunda yer alan türbe de daha ferah bir hale getirildi."
Sancar, Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nin yaklaşık 500 cemaat kapasiteli olduğunu da dile getirdi.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür ve tescil envanterindeki 112 yıllık Şeyh Muhammed El Münkedir Camisi'nin restorasyonu tamamlandı
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