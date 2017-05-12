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Musul'da 630 bin sivil yerlerinden oldu
Musul'da 630 bin sivil yerlerinden oldu

BMMYK, Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 630 bin sivilin yerlerinden edildiğini, çok büyük risklere rağmen şehrin batı yakasını terk edenlerin sayısında düşüş olmadığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlen basın toplantısında, Irak'ta DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için başlatılan askeri operasyonda yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Şehri terk eden sivillerin, hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını bildiren Mahecic, "Musul'dan kaçan insanlar için risk şimdi en üst düzeyde. BMMYK'ye konuşan aileler şehirde durumun korkunç olduğunu, daha da kötüye gittiğini, gıda, su, petrol ve diğer temel ihtiyaçların karşılanamadığını ifade etti. Bazı aileler bize, günde tek bir öğün yemekle beslendiklerini, bunun da çoğunlukla tek bir ekmek, un veya sudan oluştuğunu söylediler." diye konuştu.

Sözcü Mahecic, BMMYK'nin çatışan tüm taraflara faal çatışma bölgelerinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmemesi ve sivillere güvenli geçiş koridorları açılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Irak resmi makamlarına göre, ekim ayından bu yana Musul'da 630 bin sivilin yerlerinden edildiğini aktaran Mahecic, buna şubat ortasında şehrin batı yakasını terk eden 434 bin kişinin dahil olduğunu söyledi.



İlgili Konular ırak Musul BMMYK DEAŞ
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