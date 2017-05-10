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14:36, 12 Mayıs 2017 Cuma
Avrupa
14:22, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Macron ilk ziyaretini Almanya'ya yapacak
Macron ilk ziyaretini Almanya'ya yapacak

Fransa'da pazar günü cumhurbaşkanı görevini resmen devralacak Macron'un ilk yurt dışı ziyaretinde Merkel ile görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da pazar günü cumhurbaşkanı görevini resmen devralacak Emmanuel Macron'un ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yaparak Başbakan Angela Merkel ile görüşeceği açıklandı.

Ülkede, 7 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanı seçilen Macron'un geleneklere uyarak ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacağı açıklandı. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u pazartesi öğleden sonra ağırlayacak olmaktan memnuniyet duymaktadır." açıklamasını yaptı.

Macron, kampanya sürecinde cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapabileceğini açıklamıştı. Bunun yanında Macron, birçok kez, seçilmesi durumunda Fransa dışına ilk seyahatinin, Fransa'nın yurt dışında operasyona katılan askerlerine yönelik olacağını da belirtmişti.

Macron, seçim kampanyası döneminde Berlin'e giderek 16 Mart'ta Merkel ile görüşmüştü. Merkel, Fransa cumhurbaşkanı seçiminden sonra yaptığı açıklamada, "Macron'un zaferinin çok sevindirici olduğunu" açıklamıştı.

Macron, pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevi François Hollande'dan devralacak.

2012'de cumhurbaşkanı seçilen François Hollande, dönemin cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den görevi devraldığı gün Berlin'e gitmiş ve Merkel ile görüşmüştü.



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