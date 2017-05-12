İzmir'de 66 göçmen yakalandı

'Trump'la yapacağımız görüşme nokta mesabesinde olacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretiyle ilgili olarak, "Bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır.' dedi