İzmir'de 66 göçmen yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İzmir'in Çeşme ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 66 yabancı uyruklu yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere girişinde bir minibüsü durdurdu.
Yapılan aramada, 40'ı Suriye, 2'si Kongo, 1'i de Kamerun uyruklu 43 kişi yakalandı, 7 can yeleği ele geçirildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen minibüs şoförü S.D. (41) ile Suriye uyruklu A.A.(22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda ise Çiftlikköy mevkisinde durdurulan minibüste Suriye vatandaşı 23 sığınmacı yakalandı.
Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K.(33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Deniz yoluyla Avrupa'ya gidecekleri belirtilen şahıslar ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Çeşme ve Narlıdere ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 66 yabancı uyruklu yakalandı
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