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16:34, 12 Mayıs 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 14:41, 12 Mayıs 2017 Cuma

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Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı
Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan 'erken seçim' çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz: "Şahsen ben devam eden bu seçim kavgasının sürmesini doğru bulmuyorum. Bence erken seçimler Avusturya'da dönüşümü sağlamak, devam eden seçim kavgasını sınırlamak ve istikrar için doğru yol olacaktır." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı ve Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Reinhold Mitterlehner'in istifasının ardından ortaya çıkan krize ilişkin, "Şahsen ben devam eden bu seçim kavgasının sürmesini doğru bulmuyorum. Bence erken seçimler Avusturya'da dönüşümü sağlamak, devam eden seçim kavgasını sınırlamak ve istikrar için doğru yol olacaktır." dedi.

Kurz, Başbakan Yardımcısı Mitterlehner'in istifasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ÖVP adına konuşamayacağını ifade ederek, mevcut hükümeti sürdürmenin Avusturya'ya katkı sağlamayacağını belirtti.

Başbakan Christian Kern ve istifa eden Başbakan Yardımcısı Mitterlehner'i halkın seçmediğini, partilerin tercihi olduğunu dile getiren Kurz, Avusturya'da her siyasi partinin ülkeyi farklı bir yöne taşımak istediğine dikkati çekti.

Kurz, mevcut hükümetin seçim kavgalarına neden olduğunu belirterek, "Şahsen ben devam eden bu seçim kavgasının sürmesini doğru bulmuyorum. Bence erken seçimler Avusturya'da dönüşümü sağlamak, devam eden seçim kavgasını sınırlamak ve istikrarın oluşturulması için doğru yol olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sebastian Kurz, ÖVP başkanlığına kimin getirileceğine parti yetkililerinin pazar günü karar vereceğine işaret ederek, parti başkanının her alanda söz sahibi olması ve eyalet başkanlarının belirlenmesinde belirleyici rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi. 



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