14:57, 12 Mayıs 2017 Cuma

Tayland'dan Facebook'a 'krala ihanet' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tayland, Facebook'tan, ülkede "krala ihanet" yasası olarak bilinenen ve kraliyet ailesiyle ilgili her türlü eleştiriyi ağır şekilde cezalandıran yasa uyarınca 130'dan fazla içeriği salı gününe kadar engellemesini istedi.

BBC'de yer alan habere göre, Taylandlı yetkililer, Facebook'tan ülkedeki krala ihanet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 130'dan fazla içeriği kadar kaldırmasını, aksi takdirde sosyal ağ hakkında işlem yapılacağını bildirdi.

Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu, yaptığı açıklamada, Facebook'un şu ana kadar kendileriyle iş birliği yaparak bazı sayfalara erişimi engellediğini fakat hala ülkeden yasaya aykırı olduğuna hükmedilen 130'dan fazla içeriğe erişilebildiğini belirtti.

Şirket politikası olarak hükümetlerden gelen talepleri dikkate alan Facebook, yerel yasaları ihlal eden içerikleri kaldırma yoluna gidiyor.

Tayland'da söz konusu yasa uyarınca binlerce websitesi kapatılırken, sosyal medya paylaşımları ve beğenileri kovuşturmalara neden oluyor.