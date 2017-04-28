Polatlı'da 13 kişiye ByLock'tan tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 13'ünün tutuklandığı bildirildi.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Eskişehir ve Polatlı'da gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürüldü.
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Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kendimizi, çocuklarımızı, eşimizi unutuyoruz, hayatın binbir meşgalesi içinde yetimi, fakiri, aç yatan komşumuzu unutuyoruz. En kötü unutkanlık, insanın kendisini yoktan var eden Rabbini unutmasıdır." dedi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde FETÖ/PDY yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 13'ü tutuklandı
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